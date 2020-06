Agenda d’una revetlla de Sant Joan de mínims

L’agenda de la revetlla de Sant Joan s’ha vist naturalment modificada per la crisi sanitària i la majoria de comuns organitza actes mínims o simbòlics per recordar una de les festes més celebrades de l’any.

Escaldes-Engordany preveu l’encesa de l’única foguera que hi haurà al Principat. Es repartirà coca però vetllant que es mantinguin les distàncies.

L’arribada de la flama del Canigó serà un dels actes centrals de la jornada, a les 18 hores a la plaça del Consell. Serà custodiada pel comú d’Andorra la Vella amb una falla que no cremarà. Els fallaires ja van anunciar que aquest any no cremarien cap falla.

Encamp serà la parròquia més activa amb espectacles infantils, concert i castell de focs.

El mateix element ha escollit Canillo, que muntarà petits castells de focs en punts de la parròquia i Ordino, que ha decidit fer també un castell de focs a l’estacionament de la Plana de Babot, a dos quarts d’onze de la nit.

Finalment la música ha estat l’element festiu escollit per la Massana amb l’actuació de la banda de record dels anys 80 Punkers, a la plaça de les Fontetes, a les 21 hores.

Sant Julià és l’única parròquia que no ha previst cap esdeveniment.

Per tots els actes es prega als assistents que es respectin les mesures de seguretat