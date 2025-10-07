Afers Socials implanta a Andorra el projecte Radars per a combatre la solitud no desitjada entre la gent gran

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i la tinenta d’alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Raquel Gil, han signat aquesta tarda de dimarts, a la capital catalana, el conveni que formalitza l’adhesió d’Andorra al projecte Radars, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials barceloní. Així, el Ministeri d’Afers Socials amplia els recursos i serveis destinats a la gent gran del país, promovent la seva autonomia i el benestar emocional.
El projecte Radars té com a objectiu principal combatre la solitud no desitjada entre la gent gran, amb la creació de xarxes de veïns, comerciants, voluntaris i professionals que, treballant conjuntament, poden detectar situacions de vulnerabilitat i oferir suport a les persones que ho necessiten.
“Amb aquest conveni, ampliem les accions dirigides al col·lectiu de la gent gran i continuem avançant en polítiques innovadores, inclusives i centrades en la persona, garantint una vida digna i plena per a totes les persones grans del país”, ha assegurat Ester Cervós.
Per la seva banda, Raquel Gil ha celebrat que el projecte “s’exporti al Principat perquè Radars és un projecte comunitari d’èxit, que l’Ajuntament impulsa i promou des de l’any 2008 i ha aconseguit crear una xarxa comunitària on veïns i veïnes, entitats, serveis i comerços que tenen cura de les persones grans i veiem que es vinculen molt més amb el barri mitjançant activitats i l’enriquiment de les seves relacions socials.”
Aquest servei serà gratuït i està dirigit a les persones que pateixen un sentiment de soledat no volguda o volen ampliar el seu cercle social. Per a poder fer-ho, es compta amb la col·laboració dels voluntaris d’acció social de l’Àrea de Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern, que s’encarregaran, entre altres, de trucar periòdicament a les persones adherides al projecte i acompanyar-les, si així ho demanen, a activitats socials que es desenvolupen a la seva parròquia.
El projecte està previst que es posi en marxa un cop estiguin enllestits els protocols d’actuació entre el Ministeri i els comuns, així com tots els agents i serveis relacionats amb la gent gran. De fet, prèviament a la signatura del conveni, el Ministeri d’Afers Socials, conjuntament amb els comuns i Andorra Recerca i Innovació, han desenvolupat una enquesta a tota la població més gran de 65 anys per a conèixer la seva situació sociosanitària i poder detectar les parròquies amb més situacions de risc, és a dir, on resideixen més persones grans soles i sense xarxa social. Serà en aquestes parròquies on es començarà a implementar el projecte.