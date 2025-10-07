El nou espai de tràmits per a empreses a Prat del Rull ordena el sistema, redueix el temps d’espera i impulsa la digitalització

“Atenem millor a la ciutadania i a l’empresa, avancem cap a la digitalització, reduïm el temps d’espera i descongestionem espais tensionats”. Així ha resumit el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, el primer mes de funcionament del nou espai de tràmits específic per a empresa que s’ha habilitat a l’edifici administratiu de Prat del Rull des del setembre d’enguany. L’acció concreta, tal com es va explicar a l’agost, s’emmarca dins d’un pla d’acció més ampli per a millorar el Servei de Tràmits amb l’objectiu d’oferir una atenció més personalitzada i eficient, alhora que es fomenta la transició cap a la digitalització de les gestions. Unes millores que el ministre ja ha compartit amb el sector empresarial del país, qui ha valorat de forma satisfactòria els canvis, i també ho ha exposat davant de la premsa.
Així, i segons el balanç del primer mes sencer de funcionament del nou espai, el servei de Prat del Rull ha rebut 2.456 tràmits vinculats a empresa, mentre que a Govern la ciutadania n’ha tramitat 4.959. Un altre indicador rellevant és l’ús creixent de la Seu Electrònica (el portal en línia per a fer tràmits amb l’administració www.e-tramits.ad) com a canal per a fer tràmits: el setembre de 2024 es van registrar 365 tràmits en línia, mentre que aquest setembre de 2025 la xifra ha augmentat fins als 2.071 tràmits, fet que suposa un increment de gairebé sis vegades.
“Aquesta tendència confirma l’aposta del Govern per la transformació digital i la simplificació administrativa”, ha assegurat Rossell. Així mateix, també ha recordat que actualment ja hi ha 60.198 certificats digitals emesos (53.068 de ciutadà i 7.130 de representant) el que dibuixa un ús gairebé estès entre tota la ciutadania d’aquesta eina necessària (i gratuïta) per a poder-se comunicar digitalment amb l’administració.
El temps d’espera s’ha reduït a 7 minuts quan el ciutadà/empresa ha sol·licitat cita prèvia, una pràctica cada vegada més consolidada. Tot i això, el ministre Rossell ha recordat que encara hi ha entre un 30% i 40% de cites que no es presenten. Per aquest motiu, ha avançat que es treballarà per a reduir aquest percentatge per tal de garantir un ús acurat del servei.
Simplificació dels tràmits i reforç de la plantilla
A més de la posada en marxa d’un servei de tràmits específic per a empreses, el pla de millora també ha incorporat un reforç de l’equip humà -s’ha passat d’11 a 19 efectius de personal que atenen als serveis de tràmits entre l’edifici Administratiu i Prat del Rull- i una simplificació de procediments, tant presencials com en línia; elements que han estat claus per a millorar l’experiència d’atenció i l’eficiència del servei.
El nombre de formularis disponibles s’ha reduït de manera considerable per a fer més eficient el servei. A tall d’exemple, el ministre Marc Rossell ha explicat que mentre que a l’inici de la legislatura hi havia 1.350 tràmits disponibles, actualment n’hi ha 527, una xifra que es preveu que en els propers mesos es redueixi fins a poc més de 450. Aquesta simplificació de formularis facilita de forma substancial la tramitació en línia així com els documents associats que cal presentar, i això “contribueix a una millor experiència de l’usuari”.
Per a garantir l’acompanyament del tràmit en línia, el Govern ha reforçat tota l’atenció telemàtica a través del telèfon 875 700: prement el 2 ‘atenció digital’ es pot rebre assistència per tal de complementar els tràmits des de casa o des de l’oficina, en cas de tenir dubtes. A més, l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir a través de la Seu Electrònica o del telèfon, ha ampliat el servei a tota la població (fins ara només estava disponible per a persones no residents o amb mobilitat reduïda).
A més, el Govern ja ha posat a disposició de la ciutadania dos punts d’autoservei assistits a les mateixes dependències del Servei de Tràmits de l’edifici administratiu, on els ciutadans poden presentar els seus propis tràmits de forma telemàtica amb el suport d’un assistent presencialment. Aquest fet permetrà alleugerir la pressió al servei presencial i alhora afavorir la gestió del canvi i la formació dels ciutadans en l’entorn de la Seu Electrònica.