La 4a edició del cicle ‘Transversals’ dona el tret de sortida a Escaldes amb el concert d’Antònia Font

El cicle Transversals arrencarà amb els Antònia Font (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza la 4a edició de Transversals, un cicle de conferències innovador que es presenta com un espai d’intercanvi d’idees i de noves perspectives, fomentant la creativitat i el pensament crític per donar lloc a enfocaments frescos i originals. De fet, el cicle es defineix com la confluència de disciplines i de persones de procedències diverses on es genera un interessant espai de transformació i aprenentatge.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que la voluntat és “generar un espai de debat, de diàleg, sense límits que pugui incloure qualsevol tema”. En el mateix sentit, el conseller de Cultura, Valentí Closa, ha afegit que “la cultura també ha de ser reflexió i autocrítica”.

El tret de sortida de la nova edició de Transversals el protagonitzarà el grup musical Antònia Font, que són capaços de transformar en cançó tot allò que ens envolta. En aquesta ocasió, els mallorquins presenten Un minut estroboscòpica (divendres 4 d’octubre, a les 21.30 hores, a la Sala Prat del Roure).

El cicle continuarà amb la xerrada Noves dinàmiques comercials i del consum a l’era de la globalització en crisi (dimarts 15 d’octubre, a les 19.00 hores, a la sala d’actes del Comú). Una conferència que protagonitzarà el doctor en Geografia Humana per la Universitat de Barcelona i professor agregat del Departament de Geografia, Lluís Frago, que també està especialitzat en estudis urbans i comercials.

Tot seguit, serà el torn de la dansa. En aquest sentit, la companyia Nova Galega de Danza protagonitzarà la xerrada La importància de la creació des de la visió tradicional, evolució del ball tradicional cap a l’actual, essència i arrel (divendres 25 d’octubre, a les 19 h, a l’Espai Caldes). La mateixa companyia serà l’encarregada de dur a terme un taller d’expressió corporal (dissabte 26 d’octubre, a les 10 h, a la sala de dansa de l’edifici La Llanterna). L’activitat tindrà un aforament per a 20 persones i tindrà una durada de 3 hores. El preu del taller és de 10 euros i la inscripció es podrà fer a www.e-e.ad. Per a les escoles de música i els esbarts del país, el taller serà gratuït. Posteriorment, la companyia Nova Galega de Danza durà a terme l’espectacle Berro, dansa contemporània (dissabte 26 d’octubre, a les 21.30 h, a la Sala Prat del Roure). Les entrades seran gratuïtes per als menors de 18 anys i tindran un preu de 15 euros per als adults. Es poden adquirir a www.e-e.ad.

El cicle Transversals clausurarà amb la xerrada La falsa inclusió del nou llenguatge inclusiu (dimecres 6 de novembre, a les 19 h, a la sala d’actes del Comú), que anirà a càrrec de la periodista de La Vanguardia Maricel Chavarría Espuny.