Adquirir sabates adequades

Quan naixem la forma dels peus no està totalment configurada i els seus arcs no són perceptibles durant els primers anys, per això és fonamental escollir un bon calçat.

Encara que el pes del cos es distribueix entre la part davantera del peu i el taló, la càrrega que suporta aquest darrer equival a més de la meitat del pes del cos. Però, a mesura que s’eleva l’alçada del taló canvia la distribució del pes, que es carrega més a la part davantera del peu, per això és important buscar sabates amb talons d’alçada mitjana (en el cas de les dones) per evitar un desequilibri que després pugui provocar problemes greus a la columna vertebral.

A més, si s’utilitzen sabates amb puntures afilades els dits queden empresonats i es desequilibren, el dit polze se surt cap a fora i els dits quart i cinquè es torcen cap a dintre. Aquestes deformitats al principi són passatgeres, però amb l’ús perllongat de calçat inadequat es poden fer permanents.

Cal comprar les sabates pensant en la salut dels peus i no només en el seu, per evitar deformitats, metatarsàlgies, galindons, inflamacions al tendó d’Aquil·les, mala circulació sanguínia o callositats.

Per Tot Sant Cugat