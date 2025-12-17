Bon inici de temporada de Jordina Caminal: 12a al descens de St. Moritz

L’estació suïssa de St. Moritz ha acollit aquest dimecres la primera cursa de la temporada per a l’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, que ha aconseguit entrar a la zona de punts amb un bon 12è lloc que li permet sumar 22 punts de Copa d’Europa, i situar-se en aquesta 12a posició a la general de velocitat de la competició continental. A més, la corredora ha millorat punts.
Jordina Caminal ha marcat un temps de 1.34.16, a 1.07 de la vencedora, l’austríaca Anna Schilcher, que s’ha imposat amb 1.33.09. Segona ha estat la suïssa Stefanie Grob amb +0.08, i tercera la noruega Inni Holm Wembstad, amb +0.31.
L’andorrana, que sortia amb el dorsal 5, marcava el 35è temps a la part alta al primer sector, on les primeres en la classificació final també han patit una pista una mica més lenta que els dorsals alts pel canvi del temps. Amb tot, al segon sector feia el 12è temps, al tercer se situava 7a i al quart marcava el 17è crono, per a arribar a meta finalment en la 12a posició.
Dijous es disputa el segon descens d’aquesta Copa d’Europa, amb Jordina Caminal a la porta de sortida. Sortirà amb el dorsal 2.
22 punts EC, 35.47 punts FIS
Amb aquesta 12a plaça, Caminal ha sumat 22 punts de Copa d’Europa, i se situa en aquesta 12a posició de la general. A més, ha marcat 35.47 punts FIS, la qual cosa millora els seus actuals 45.78.
Fins el moment havia fet entrenaments
L’andorrana havia estat fins ara als entrenaments de la Copa del Món dels dies 10 i 11 de desembre (51è i 52è temps, respectivament), i al de la Copa d’Europa, tot a St. Moritz, dimarts dia 16, quan va ser 7a.
Jordina Caminal, esquiadora: “Després d’una pretemporada molt curta pels meus problemes d’esquena, vam poder fer uns molt bons entrenaments aquí -St. Moritz- a la pista de cursa, tant la setmana passada a la Copa del Món com fa dues setmanes amb l’equip suís, i llavors vaig veure que estava en un molt bon nivell i que podia venir a lluitar les Copes d’Europa, i el top15 d’avui em confirma que estic a un molt bon nivell, tot i que no estic del tot satisfeta perquè amb els entrenaments que vaig fer sabem que podem estar molt més endavant i em deixo molt temps a l’últim parcial, així que de cara a demà -dijous- som més ambiciosos i volem polir detalls per a estar més endavant”.