Activitats del Govern i els comuns per a celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus

Cartell de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2023 a Andorra (Govern)

El Govern, a través del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i conjuntament amb els comuns, Andorra Sostenible i altres entitats, impulsen, un any més, un seguit d’activitats per a promoure hàbits de consum sostenibles i de prevenció de generació de residus. Les propostes s’emmarquen en la Setmana Europea de Prevenció de Residus (SEPR) en la qual Andorra participa de manera ininterrompuda des de 2009 i que enguany posa el focus sobre l’embalatge de plàstic i els envasos.

La proposta d’aquest 2023 porta per lema ‘Envasos. No t’emboliquis’ i se celebra del 18 al 26 de novembre. Seguint aquesta filosofia, Andorra Sostenible ubicarà, el dijous 23 de novembre de 16 h a 20 h, un punt d’informació al Passatge de l’Aigüeta d’Andorra la Vella per a conscienciar sobre la prevenció dels residus tipus envasos a la ciutadania. Es convidarà a tothom a conèixer l’impacte negatiu de la generació de residus i utilització de productes que estan fets de plàstic i les virtuts que aporta utilitzar altres tipus de materials pel medi ambient.

Així mateix, i de forma paral·lela, el Govern ha impulsat, juntament amb l’Home del Sac i AGREDA, una visita presencial al Centre de triatge d’envasos que hi ha al país. La voluntat de la iniciativa és poder apropar a la ciutadania el funcionament d’aquest tipus de plantes de reciclatge perquè es pugui entendre el procés que segueix el residu un cop surt de casa. En aquest sentit, s’ha creat una visita virtual que està a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web de Medi Ambient.

De manera paral·lela a aquestes activitats, els comuns, així com també les escoles, han organitzat un seguit d’iniciatives entre les quals s’hi inclouen diversos tallers per a poder aprendre a reutilitzar i reciclar material plàstic. Els comuns també impulsaran al llarg de tota la setmana, una campanya al carrer amb la instal·lació d’estructures en forma de cor per a conscienciar i recollir taps d’envasos.

En el marc de la setmana, se celebrarà la 12a edició dels encants d’Unicef amb el mercat de moda solidària i també el Vide dressing de la Massana. Finalment, el dilluns 20 de novembre tindrà lloc el lliurament de premis del XVIIè Concurs d’iniciatives ambientals, promogut pel Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern d’Andorra.





AQUÍ es pot consultar el cartell complet de les activitats.