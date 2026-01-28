L’Espai Jovent d’Escaldes impulsa espais d’escolta i acompanyament per a joves i famílies

L’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany organitza una doble sessió de xerrades sota el títol “Espai Jovent, la teva comunitat”, amb l’objectiu d’oferir un espai de trobada, escolta i acompanyament emocional adreçat tant als joves com a les famílies. La iniciativa vol crear un entorn de confiança on els joves puguin expressar com se senten, compartir inquietuds i rebre suport davant situacions adverses o que els generen preocupació. El conseller de Joventut, Ramon Tena, explica que “l’objectiu és que l’Espai Jovent sigui un espai d’escolta, un espai de seguretat on els joves, a part de venir a passar-s’ho bé, puguin aprendre i socialitzar amb total seguretat”.
Les xerrades tindran lloc el divendres, 6 de febrer, a l’Espai Jovent i estaran conduïdes per professionals de l’empresa Espai Coneix, especialitzada en mediació, pràctiques restauratives, facilitació i processos participatius, amb una llarga trajectòria en l’acompanyament de joves i famílies. El conseller de Joventut, Ramon Tena, explica que “hem contactat amb professionals perquè vinguin i ens ajudin a crear un espai on les famílies i els joves puguin explicar quins són els seus neguits”.
La jornada s’iniciarà amb una primera sessió adreçada als joves a partir de 12 anys (18.00 h) i pretén ser un punt de trobada on els participants puguin expressar com se senten i compartir les seves necessitats. Posteriorment, tindrà lloc una segona sessió oberta a famílies i joves a partir de 12 anys (20.00 h) amb l’objectiu d’afavorir el diàleg intergeneracional i dotar les famílies d’eines per a un millor acompanyament.
L’activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia que es pot fer a través de la pàgina web www.e-e.ad. Aquesta proposta s’emmarca dins les accions del Comú d’Escaldes-Engordany per a promoure espais de participació, suport emocional i convivència, reforçant el paper de l’Espai Jovent com a punt de referència per als joves i les seves famílies.