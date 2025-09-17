Acceptar i defensar les decisions preses

Els éssers humans som un animal amb lliure albir, tenim la llibertat de prendre decisions lliurement i d’aquesta manera intentar viure com ho desitgem. Però això comporta moltes vegades enfrontar-se a la dissonància cognitiva (comportar-se contràriament a com ho pensem), podem estar segurs que un comportament és contraproduent, però, així i tot, realitzar-lo. Això, per una banda, i per l’altra, tenim la inquietud de saber de si hem escollit la millor opció: tenir fills o no tenir-ne, viure de lloguer o d’hipoteca, acceptar una feina o rebutjar-la, separar-nos de la parella sentimental o no fer-ho, etc. Aleshores, tenint en compte que no podem endevinar el futur, ni tornar al passat, ni viure de manera paral·lela en una altra realitat, no tenim l’opció de poder comparar-nos.
Per tant, podem imaginar com seria la nostra vida, però mai ho sabrem amb exactitud, i per això mateix, per a no viure en l’ansietat contínua o en els remordiments, hem d’acceptar i sobretot, defensar les decisions que hem agafat i que ens han portat al moment actual. Si actuem d’aquesta manera, a banda d’esquivar el malestar mental, també reforcem la nostra presa de decisions i això es tradueix en ser responsables, perquè assumim els fracassos i gaudim els èxits. Som conscients de l’esforç què hem realitzat per a prendre la decisió i consegüentment, no depenem de l’opinió externa per a sentir-nos realitzats, ni tampoc ens perjudica la seva opinió despectiva (hauries d’haver fet o dit allò i no això altre).
Sent responsables tenim en compte els efectes dels pensaments sobre el nostre estat anímic, el poden alterar per complet. Explicat d’una altra manera, quan acceptem i defensem les nostres decisions, el nostre cervell no té en compte la dissonància cognitiva atès que, interpreta que ens comportem en la mateixa línia que els nostres pensaments. Que estem movent-nos pel plaer de fer les coses i inevitablement, ens transmet emocions positives facilitant així l’aparició de sensacions i sentiments agradables.
