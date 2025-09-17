Mascotes amb al·lèrgies

Els animals de companyia que ens acompanyen en el nostre dia a dia poden patir al·lèrgies que els poden causar molèsties com erupcions de grans a la pell, tos intensa, dificultats per a respirar, etc. Els principals causants d’aquests inconvenients són:
• Àcars: són microorganismes que viuen en els matalassos, coixins, catifes… S’alimenten de les cèl·lules mortes de la pell i els seus excrements causen al·lèrgies.
• Fongs: són plantes microscòpiques que creixen en llocs humits. Apareixen en els aliments com punts blancs, verds o negres, i generen espores que suren en l’aire.
• Pol·len: és una pols molt fina que emeten els arbres i l’herba i que és transportada pel vent.
• Aliments: per a determinar si un aliment ha causat al·lèrgia cal fer una dieta d’eliminació. Aquestes dietes poden ser a base de proteïnes hidrolitzades, que no produeixen reacció al·lèrgica perquè els hidrolitzats no produeixen histamina.
• Picades d’insectes: les picades d’abelles, vespes, mosquits, formigues… poden provocar dolor, inflor i picor. Però, si ja s’han rebut picades abans i el sistema immune s’ha hipersensibilitzat a l’al·lèrgen, es produeix l’anafilàxia, que produeix una sèrie de símptomes greus com urticàries, tos, dificultats respiratòries i baixades de tensió arterial.
