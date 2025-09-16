Iniciades les obres de construcció de l’accés al futur polígon industrial de Vilansats, a Organyà

Les obres per a construir l’accés al futur polígon industrial de Vilansats, a Organyà, des de la carretera C-14, s’han iniciat aquest dimarts, 16 de setembre. El projecte, que promou el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, facilitarà la connexió en aquest sector industrial, que es perfila com un dels eixos de creixement del municipi de cara al futur.
L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, s’ha mostrat satisfet per l’inici dels treballs i ha explicat que els darrers deu anys s’han dut a terme diferents accions per a fer realitat el futur polígon. “Hem fet molta feina prèvia per a tenir aquesta infraestructura, que és molt important per al territori, ja que farà possible fixar població a la zona”, ha remarcat. Igualment, Vilà ha indicat que s’espera que l’obra estigui enllestida en un període de tres mesos.
Els treballs tenen un pressupost de 785.000 euros i consisteixen en la construcció d’un carril central de gir i dels carrils d’acceleració i desacceleració corresponents, a més de les illetes separadores per a permetre els moviments amb el futur vial del polígon. Per a fer-ho, s’ha d’eixamplar la C-14 en un tram de 325 metres de longitud. L’actuació provocarà afectacions viàries a la carretera C-14.
El projecte també inclou la disposició dels elements per a facilitar el drenatge, la instal·lació de la senyalització, l’abalisament, les tasques d’urbanització i l’enllumenat. Aquesta actuació forma part d’un conveni de col·laboració entre el Departament català de Territori, l’INCASÒL, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. D’aquesta manera es vol promoure el sector industrial de Vilansats, amb l’objectiu d’estimular l’activitat econòmica a Organyà i al seu voltant.