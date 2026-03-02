Patrick Martisella i Núria Sinfreu destaquen al Campionat d’Espanya de tir amb arc

Els esportistes del Principat, Patrick Martisella i Núria Sinfreu, han estat als Campionats d’Espanya de sala 2026 celebrats a Valladolid, demostrant un sòlid compromís amb la millora del tir amb arc dins i fora d’Andorra. En la categoria sub-21, tots dos van assolir una meritòria 9a posició en el rànquing individual, confirmant la seva projecció i regularitat en competició estatal. A més, van competir conjuntament en la prova d’equips mixtes, on van aconseguir una destacada 5a posició.
En la categoria absoluta, Patrick Martisella va finalitzar en la 66a posició, mentre que Núria va obtenir una 37a plaça, competint contra alguns dels millors arquers del panorama nacional. Més enllà dels resultats, la seva participació consolida el bon moment esportiu que travessen i reforça la seva experiència en competicions d’alt nivell.