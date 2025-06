80 anys del naixement de Carly Simon

Un 25 de juny de 1945, ara es compleixen els 80 anys, naixia Carly Simon, a Nova York. Cantautora de pop-rock. Va començar gravant a començaments dels anys seixanta del segle passat amb la seva germana, al duo The Simon Sisters, però a finals de la dècada Albert Grossman la va llançar en solitari, encara que no va ser fins al 1971, quan va començar a gravar per a Elektra, que la seva carrera solista va arrencar de debò.

El 1972 es va casar amb el també cantant James Taylor, del qual es va divorciar el 1983. De la seva àmplia discografia en destaquem: “Carly Simon” (1971), “No secrets” (1972), “Hello big man” (1983), “My romance” (1990), “Into white” (2007). Només per la cançó ‘You’re so vain’ ja és motiu d’adoració.

Font: EfeEme.com