Gossos: Paràsits intestinals

Si es detecten cucs en l’animal cal portar-lo al veterinari (Getty images)

Els paràsits intestinals són petits cucs que s’allotgen en l’organisme dels gossos i poden transmetre’ls malalties. Aquests cucs produeixen milers d’ous cada dia i no s’aprecien a simple vista en les femtes del gos, sinó que cal fer una anàlisi de femtes en un centre veterinari. Generalment, els gossos es contagien en les zones dels parcs destinades a fer les seves necessitats, ja que el contacte de la boca d’un gos amb les femtes infectades d’un altre gos facilita que els ous del paràsit arribin fins al seu aparell digestiu, on s’alimenten de la sang i dels nutrients que troben. Però, des de l’intestí els cucs poden passar als ronyons, pulmons, etc. I poden causar infeccions greus o, fins i tot, la mort.

Els símptomes habituals dels gossos infectats són: disminució de vitalitat, pèl sense brillantor, pèrdua de pes, ventre voluminós, anèmia, trastorns de la fertilitat, etc. Existeixen comprimits, xarops i pastes per a eliminar aquests paràsits. El veterinari aconsellarà quin és el més adequat per a la mascota. És molt important saber que les persones també es poden contagiar, ja que els cucs es transmeten a l’acaronar un gos infectat o quan els gos llepa les mans i la cara del seu propietari.





