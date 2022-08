Es podria dir que l’addicció a l’amor tòxic és l’addicció al malestar, a discutir innecessàriament, només com a forma de distracció. La persona no entén la relació de parella sense discussions o mal rotllo, encara més, troba normal que l’altra persona sigui gelosa i que s’expressi amb odi i agressivitat cap a ella.

En aquest tipus de relació predomina la indiferència i el menyspreu, s’infravalora a la parella i en moltes ocasions, se la titlla d´inútil. Ara, si tots dos conjugues son infeliços, el que projecta la toxicitat actua d’aquesta manera perquè no coneix una altra forma de demostrar els seus sentiments, a més a més, és impulsiu, diu les coses tal qual les pensa.

D´altra banda, la part receptora és algú amb una gran mancança d’afecte i amb la necessitat de sentir-se estimada pels demés però tot i així, segueix uns criteris. Només es fixa en la gent que la menysprea, l’humilia o la degrada. Si és algú afectuós, educat i atent amb ella, de seguida es cansa i no duren gaire temps.

Aquesta persona necessita del conflicte per a sentir-se valorada, ho considera com una peça fonamental en el amor. És per això mateix que es relaciona amb la gent que projecta toxicitat perquè li faciliten la vida, la mantenen motivada en tot moment.

Igualment, aquest comportament comença des de la primera cita, la persona no sap interpretar els senyals de la part contraria, entén el menyspreu com afecte i la indiferència com una forma de no voler discutir, quan realment li està demostrant que és algú que passa olímpicament d’ella i que només la vol per a una estona.

És a dir, la part tòxica ja l’està avisant de com serà la relació perquè com he escrit més amunt, no coneix una altra forma d´expressar-se. Hem de tenir en compte que reflectim tant les virtuts com les mancances i els altres ho veuen, aleshores, només se’ns apropen perfils semblants o que volen omplir el buit, ja sigui el nostre o el d´ells. Volen treure suc de la situació, aprofitar-se de nosaltres.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri