El COA i Andbank renoven el patrocini per a “garantir el futur de l’olimpisme andorrà”

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) i Andbank han renovat aquest matí de dimarts el conveni de patrocini que els uneix des de fa més de dues dècades. “És un acord important per a nosaltres que ens permet continuar donant suport al moviment olímpic i a l’esport andorrà”, ha remarcat Maria Suárez, directora de banca país d’Andbank. “Només puc que agrair el suport d’Andbank que ens ajuda i ens ha ajudat també en aquests jocs de Milà Cortina 2026 que han acabat positivament per a nosaltres”, ha destacat el president del COA, Xavier Espot Miró, en l’acte de signatura. En aquest sentit, el màxim responsable del comitè olímpic ha destacat que “probablement hem escrit la pàgina més important de la nostra història als Jocs Olímpics d’hivern”.
“No han estat uns Jocs gens fàcils per a nosaltres; vull enviar una abraçada a la Cande i desitjar-li una recuperació ràpida i completa, però crec que tant la seva situació com la de l’Irineu encara ens va unir més com a equip”, ha remarcat Espot Miró que, alhora, ha manifestat que “el resultat del Joan Verdú demostra que Andorra pot tornar a competir a l’elit mundial; quan un petit país entra en un top10 vol dir que hi ha estructura i talent”.
Mirant cap al futur
Més enllà del conveni de patrocini, Espot Miró també ha destacat que en les setmanes vinents es faran públiques les mínimes de les pròximes competicions olímpiques, començant pels Jocs dels Petits Estats d’Europa de Mònaco 2027. “Ja hem elaborat la “long list” i ja fa dies que estem en contacte amb les federacions per a confeccionar qui ha d’anar a Mònaco, sempre amb l’acord de la comissió tècnica que està presidida per Jaume Tomàs”.
A més, el president del COA ha detallat algun aspecte més de l’Andorra Olimpisme 365, un programa pioner del COI que s’implementarà al Principat en els mesos vinents amb l’objectiu d’acostar el moviment olímpic a tota la societat per tal que “el nostre país sigui un país d’alta cultura esportiva, amb respecte a la naturalesa i que ens donarà tot l’any un contacte amb el món dels valors olímpics que generarà cultura olímpica”.