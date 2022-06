5a edició dels tallers de prevenció del consum d’alcohol entre els joves

El ministeri de Salut, amb la col·laboració dels ministeris d’Educació i Ensenyament Superior i d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i també dels comuns, organitza des del mes d’abril i fins al juny la cinquena edició dels tallers de prevenció del consum d’alcohol entre els joves. Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca en el Pla Nacional contra les drogodependències i que s’adreça als alumnes de segon curs de segona ensenyança –i els equivalents dels sistemes educatius espanyol, segon d’ESO, i francès, 4ème–, és a dir a joves d’entre 13 i 14 anys.

L’objectiu dels tallers és conscienciar als adolescents dels efectes i les greus conseqüències del consum de l’alcohol, reforçar les habilitats per gestionar eficaçment la relació amb l’alcohol i altres drogues entre els joves i promoure els estils de vida i hàbits saludables.

En total prop de 600 alumnes participaran en els 23 tallers previstos per aquest curs. Com cada any, els encarregats d’impartir-los són els tècnics competents en joventut del Govern i dels diferents comuns.