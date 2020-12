4 consells si sofreixes de caspa

La caspa l’ocasiona un microbi anomenat Malassezia globosa que s’alimenta del greix natural del cabell. Aquest greix produeix una substància anomenada àcid oleic que causa inflamació, enrogiment i picor. Per a recuperar-se de la irritació, el cuir cabellut muda de pell i per això es desprenen les escates. Els consells que hem d’aplicar quan aparegui són:

No t’estressis. En estressar-nos s’eleva la temperatura de l’organisme i transpirem més, acumulant calor en el cuir cabellut i propiciant l’excés de greix.

Aire tòxic. La contaminació afecta la teva pell però també danya el cabell. El fum, els gasos tòxics i les partícules nocives s’impregnen en el pèl afeblint-lo i augmentant la seva producció de greix.

El xampú. S’ha d’usar un que a més de fer desaparèixer la picor o els flocs blancs també combati el microbi que l’ocasiona. Aplica’l en el teu cabell fent molta escuma i deixa’l de 5 a 10 minuts perquè l’ingredient actiu s’absorbeixi bé. La majoria d’aquests netejadors ressequen el cuir cabellut, així que usa condicionador.

Desintoxica. Igual que fas amb la teva cara i cos, elimina les cèl·lules mortes del teu cabell amb una desintoxicació que obri els porus per a evitar l’acumulació de sèu. Quan el fol·licle està obstruït per greix o brutícia, no permet que el cabell creixi.

Per Mujerde10.com