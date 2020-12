La Plataforma d’ONG recull 21.000 euros per ajudar els afectats per les explosions de Beirut

Quan el mes d’agost passat dues explosions van assolar la ciutat de Beirut (Líban), causant la mort de més de 200 persones, fent més de 5.000 ferits i deixant més 300.000 persones sense casa, la Plataforma d’ONG d’Andorra va obrir campanya per poder enviar ajudar a tots els afectats.

Gràcies a les aportacions de particulars, empreses, comuns i govern s’han pogut recollir fins a 21.000 € que seran distribuïts a parts iguals entre Caritas Andorrana, Creu Roja Andorrana i Unicef Andorra per ser utilitzats per donar resposta a les campanyes internacionals d’emergències que les tres organitzacions mantenen obertes per aquesta catàstrofe.

Amb el port greument danyat en l’explosió, inclosos magatzems amb subministraments de Creu Roja i Unicef, amb els principals hospitals a Beirut afectats i arribant a la seva màxima capacitat degut a la pandèmia de la Covid-19, amb molts altres centres d’atenció primària, d’atenció maternal, d’immunització i de primera infància sense poder donar servei als seus gairebé 120.000 beneficiaris i amb desenes d’escoles que havien patit desperfectes i no podien ser operatives, la situació humanitària era molt complicada.

En aquests darrers mesos, les tres ONG ja operatives sobre el terreny estan donant resposta a les necessitats dels centenars de milers de famílies afectades. Algunes de les accions dutes a terme:

S’ha distribuït menjar, aigua, màscares i altres elements essencials a més de 80.000 persones.

a més de 80.000 persones. S’ha proporcionat suport psicosocial i emocional de crisi a més de 15.700 persones, la meitat infants.

de crisi a més de 15.700 persones, la meitat infants. S’han donat transferències en efectiu a més de 1.200 famílies amb l’objectiu d’arribar fins a 10.000 i que els permeti tenir un cert nivell de dignitat en comprar el seu propi menjar i satisfer les seves pròpies necessitats.

S’ha buscat la implicació de més de 1.800 joves per ajudar a donar una resposta comunitària centrada en la neteja, la rehabilitació menor de les llars i la preparació i distribució d’àpats per a famílies vulnerables.

per a famílies vulnerables. S’ha restablert la connexió de subministrament d’aigua a 1.060 edificis, arribant a 20.765 persones de 4.080 llars.

a 1.060 edificis, arribant a 20.765 persones de 4.080 llars. S’han instal·lat 4.882 dipòsits d’aigua , inclosos 111 en els tres hospitals més afectats dels districtes de Karantina, Wardiya i Geitaoui.

, inclosos 111 en els tres hospitals més afectats dels districtes de Karantina, Wardiya i Geitaoui. S’ha donat suport a la rehabilitació de 7 escoles i el subministrament de mobiliari i equipament per a prop de 90 escoles

La Plataforma d’ONGs d’Andorra agraeix a la societat andorrana la seva solidaritat i resposta davant d’aquesta emergència malgrat la situació que ens afecta provocada per la pandèmia de la Covid-19