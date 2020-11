20 anys de col·laboració entre Andorra i EUA en el marc del conveni Fulbright

El comitè bilateral Fulbright Andorra ha celebrat aquest dimarts la seva reunió anual. La trobada ha estat encapçalada per les ministres d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, juntament amb el cònsol dels Estats Units d’Andorra, Robert Riley, que hi ha participat de manera telemàtica, així com diversos tècnics d’ambdues delegacions.

La reunió ha servit per fer el seguiment dels programes associats a aquest conveni entre Andorra i els EUA, com són els ajuts en màster i doctorat per andorrans que cursen els estudis als Estats Units o el programa d’assistents de conversa en llengua anglesa als centres escolars del sistema educatiu andorrà. També el programa “summer”, destinat a professors del Principat.

Ambdues delegacions han coincidit en posar en relleu les excel·lents relacions bilaterals existents entre el Principat i els Estats Units i han mostrat la voluntat de donar continuïtat i enfortir la cooperació en el futur. De fet, enguany s’ha celebrat el 25è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre ambdós països i dels 20 anys de la signatura de l’entesa sobre el programa d’intercanvi Fulbright.