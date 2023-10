12 partits de sanció per al jove de 18 anys que va donar un cop de puny a la cara d’un rival menor

12 partits de sanció per a l’agressor del partit de futbol sala jugat a la parròquia de la Massana (AndorraDifusió)

Fa pocs dies, el servei de Policia informava sobre la detenció d’un jove, de 18 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions. Tot just després d’un partit de futbol, l’individu va propinar un cop de puny a la cara a un rival, aquest, menor d’edat. La víctima va requerir assistència sanitària sent traslladat a l’hospital.

Arran d’aquests lamentables incidents s’ha anunciat una sanció exemplar, la qual s’emportarà el jugador del Vallirana que va agredir un juvenil de l’ENFAF de futbol sala. La Federació ha apostat per deixar-lo fora 12 partits, el màxim que es pot en aquests casos.

Els fets van tenir lloc a la parròquia de la Massana, on juga l’ENFAF, una vegada el matx ja havia finalitzat. Segons alguns testimonis, l’agressió es va materialitzar quan el futbolista andorrà estava celebrant el triomf per 4 gols a 2 de l’ENFAF. Val a dir que l’encontre es va saldar amb dues expulsions del conjunt visitant. El jugador del Principat va haver de ser traslladat al centre sanitari.