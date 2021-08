10 maneres amb les quals el teu gos et diu que t’estima

Encara que el nostre gos no pugui parlar això, no significa que no ens digui constantment que ens estima. Compartim 10 formes amb les quals expressen els seus sentiments cap a nosaltres:

Movent la cua: Sempre hem pensat que la nostra mascota movia la cua de felicitat, però també pot significar t’estimo.

Seguint-te per tot arreu: Ni tan sols li passa per la ment separar-se de nosaltres ni un segon.

Llepant-te la cara: El nostre gos ens llepa la cara perquè quan era cadell llepava a la seva mare com a forma d’afecte.

Botant com un boig en veure’t: El nostre gos salta perquè vol llepar-nos la cara.

Sent l’amic més lleial: Sempre podem comptar amb el nostre gos.

Mentre dorm al teu costat: Ens reconeix com a part del seu ramat i per aquesta raó és natural que vulgui dormir al costat de nosaltres.

Enganxat a tu també quan estàs malalt: Posseeixen un instint per a cuidar del seu ramat, i s’encarregarà de cuidar-nos i estar al nostre costat.

Recolzant-se a tu mentre esperes: És un signe d’afecte. És una manera de donar-te i demanar-te atenció.

Quan t’olora l’entrecuix: Per a un gos és l’equivalent a una encaixada.

Fent pipí davant teu: Així et reconeix com el líder, com la persona a càrrec.

Per Tot Sant Cugat

Font wikifaunia.com