Tot es qüestió de preferències

Per a sobreviure només tenim tres obligacions, alimentar-nos, descansar i respirar, a partir d’aquí tot son preferències, formar una família, estudiar, fer esport, viatjar, endeutar-se, etc. Personalment, hi ha una preferència que em sorprèn molt, deixar de banda la dentadura. Em trastorna veure gent què prefereix gastar o invertir els diners en vehicles, vivendes, joies o qualsevol altre objecte de valor abans què en les seves pròpies dents. Una dentadura podrida, de color groc o sense totes les dents diu molt de la persona en qüestió. Està reflectint la seva manera de viure i els seus valors personals, està exposant què no li importa gens la seva aparença facial, ja què la boca és clau en la forma de la cara.

Això per una banda i per l’altra, dir què hi ha bàsicament dos motius per actuar d’aquesta manera, un és per aparentar un estatus social irreal i l’altra és per deixadesa, la persona no en vol saber res de la imatge personal, li és igual el seu reflex social. No menciono la falta de diners perquè ja he dit al començament què em sorprèn la gent que dedica els diners a altres coses abans que a la seva dentadura. És el primer motiu el què em sorprèn, la falta de personalitat. Aleshores, ha d’escollir entre la dentadura o rebaixar l’angoixa sorgida pel què diran els altres, està basant la seva felicitat en els objectes materials i no aconseguir-ho, la frustra.

Igualment es una aparença errònia, perquè tenir un cotxe d’alta gamma o vestir amb roba de marca no té molt de sentit si la imatge facial és nefasta, quan ha de sortir en alguna foto ho fa amb la boca tancada, no somriu. Aleshores, perquè això no et passi a tu, cada vegada què perdis una dent, immediatament l’has de reposar per una altre, sinó, t’acostumaràs a la seva falta i trobaràs normal no tenir-les totes. Tingues present que tot i no voler-ho, la imatge que donem a l’exterior condiciona el tracte rebut pels altres i la dentadura hi juga un gran rol.

