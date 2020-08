L’Alt Pirineu i Aran manté una situació estable en el control del coronavirus

La regió de l’Alt Pirineu i Aran manté una situació estable pel que fa a l’evolució de contagis de COVID-19. Totes les comarques que en formen part es mantenen força per sota del límit de referència alemany de transmissió del virus.

Pel que fa concretament a l’Alt Urgell, segons les darreres dades obertes publicades per l’analista Gerard Giménez Adsuar per a la Generalitat, aquesta darrera setmana la comarca ha tornat als nivells més baixos de propagació de la malaltia, per sota dels 10 casos per cada 100.000 habitants, quan el límit recomanat és de 50. Les dues setmanes anteriors havia estat al voltant de 20. Els darrers mesos, l’Alt Urgell només ha superat la franja de 50 ara fa sis setmanes, quan es va detectar un brot a la residència d’Oliana que, tot i això, es va controlar ràpidament i no es va estendre a fora d’aquest recinte.

Quant a la resta de comarques de l’Alt Pirineu, aquesta darrera setmana la Cerdanya ha presentat una taxa de 30/100.000 hab. i també es manté en una bona situació, tenint en compte que les quatre setmanes anteriors va estar per sota de 10 o fins i tot sense cap cas nou durant dues setmanes. Tant al Pallars Sobirà com al Pallars Jussà estan lleugerament per sobre de 10. Finalment, a l’Aran i a l’Alta Ribagorça no hi ha hagut cap nou contagi els darrers dies, amb la qual cosa han deixat enrere els increments del mes passat.

En tot cas, tant des del Sant Hospital de la Seu d’Urgell com des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mantenen la crida a la població perquè no es relaxi pel que fa a les mesures de prevenció individual, que serveixen tant per no transmetre el coronavirus a d’altres persones com per evitar ser víctima d’un contagi: ús de la mascareta en espais públics, distància entre persones, rentat de mans freqüent i evitar aglomeracions de gent.

Risc de rebrot baix

A escala regional, segons el perfil particular CoronaDades, l’Alt Pirineu i Aran segueix tenint un índex de risc de rebrot (RR) baix, concretament de 42, el més reduït de tot Catalunya, tal com es constata si es compara amb el que hi ha a Barcelona (164), les regions metropolitanes Sud (203) i Nord (143), Lleida (252), Camp de Tarragona (53), Girona (66), Catalunya Central (69) i Terres de l’Ebre (87). La dada positiva és que en tots els casos aquest risc ha baixat aquest començament de setmana.

Tot i això, la dada que preocupa més ara mateix és el risc de transmissió, que a la Regió Sanitària pirinenca és a data d’avui d’1,21, lleugerament per damunt del límit recomanat (1), per la qual cosa des de les autoritats sanitàries es recomana mantenir les mesures de prevenció individual. Tot i això, és una dada millor que la del dia anterior, quan estava en 1,23. De fet, les darreres 24 hores totes les regions han aconseguit rebaixar aquest risc, com és el cas de Barcelona (on ara és de 0,92), Metropolitana Sud (0,93), Metropolitana Nord (1,02), Lleida (0,75), Camp de Tarragona (1,10), Girona (0,91), Terres de l’Ebre (0,69) i Catalunya Central, que és on ara hi ha un risc més alt (1,33).

A grans trets, aquest conjunt de cades significa que cada persona contagiada transmet el virus a una altra persona com a molt i, per tant, el perill de transmissió comunitària ha baixat.