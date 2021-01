YouTube perseguirà els comentaris ofensius

Decisió real o campanya de màrqueting? Aquest és el dubte que sorgeix en veure el rumb que ha pres YouTube en la seva política de comentaris. La xarxa social de vídeos, amb la finalitat de generar interaccions respectuoses enviarà un recordatori als usuaris que vulguin publicar un comentari que pot ser interpretat com a ofensiu. D’aquesta manera, quan els usuaris vulguin publicar un insult per exemple veuran com apareix una finestra amb un missatge perquè, tal com ha explicat la plataforma propietat de Google, els usuaris reflexionin sobre aquells continguts que publiquen. Els usuaris podran passar per alt aquest avís i publicar el contingut que vulguin.

D’aquesta manera, la plataforma de vídeos elimina dos problemes amb un sol moviment. No censura però és proactiva amb els discursos de l’odi que afloren en la seva xarxa social.

Per a molts, YouTube és coneguda com la plataforma de l’odi o la radicalització. No es deu a la quantitat de missatges en aquesta línia que es publiquen en el portal, sinó a l’algorisme de YouTube. Perquè els usuaris continuïn connectats a la plataforma YouTube ha de generar l’anomenat engagment. La manera que té YouTube d’aconseguir-lo és a través dels vídeos recomanats.

Així, els vídeos que se’ns ofereixen després d’acabar de veure un vídeo són una mica més extrems que els anteriors que hem vist. Com explica la periodista especialitzada en noves tecnologia, Marta Peirano, si comencem veient un vídeo de vegetarianisme segurament el següent que ens ofereixin serà un vídeo de veganisme i finalment, passades unes hores, un de dietes extremes basades en el dejuni. El mateix es pot aplicar a les teories de la conspiració o als vídeos d’extrema dreta.

Per què una xarxa com YouTube ens ven que ha introduït un fre als comentaris ofensius quan tot el seu algorisme es basa en la radicalització? Màrqueting o decisió real? Aquesta és la qüestió.

Per Tecnonews