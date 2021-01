La talla del diamant més coneguda és la brillant, però també existeix la marquesa, cor, maragda (una talla rectangular esglaonada), princesa (una talla quadrada amb el mateix nombre de facetes que la talla brillant), baguette (rectangular esglaonada i molt allargada), etc.

Aparentment, la majoria dels diamants no tenen color, altres poden contenir petits tints grocs o marrons (com els diamants xampany) i també n’hi ha amb un color excepcional com verd, vermell, blau, rosa i ambre, que són coneguts com a diamants fantasia.

El muntatge de la pedra influeix en la bellesa final, per això és important que la llum entri bé per donar-li la màxima brillantor. El més adequat és el muntatge amb grapes, però també és molt habitual clavar els diamants amb encast a la russa o dormidora.

Tots els diamants vénen acompanyats d’un certificat que generalment s’entrega amb les pedres a partir de mig quirat i en ell s’exposen totes les característiques d’aquell diamant en qüestió. Els certificats més habituals són l’HRD europeu, el GIA americà o l’IGI. El certificat dóna seguretat al comprador que no ha adquirit una peça falsa.

Per Tot Sant Cugat