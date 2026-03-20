Més de 400 alumnes del Pirineu descobreixen el territori a través de la dansa tradicional en la nova edició del Projecte Dansa’t

L’Escola Folk del Pirineu reprèn una nova edició del Projecte Dansa’t, una iniciativa pedagògica i cultural consolidada que té com a objectiu principal apropar la cultura pirinenca a l’alumnat de primària mitjançant la dansa tradicional. En aquesta edició 2025-2026, el projecte ha crescut fins a arribar a 18 escoles de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.
La dansa com a eina de descoberta territorial
El Dansa’t utilitza el moviment com a fil conductor per a explorar la realitat del Pirineu: des de la seva orografia i serralades fins a les llengües que s’hi parlen i les músiques d’altres èpoques. Ballant, els infants no només coneixen el seu entorn i els instruments més representatius, sinó que també fomenten valors de respecte, estima pel territori i cohesió amb els seus companys i mestres.
En aquesta edició, destaca l’ampliació del projecte cap a l’Alta Ribagorça, amb la incorporació de l’Escola Ribagorçana de Pont de Suert i tres centres de la ZER Alta Ribagorça (Barruera, Vilaller i Espluga de Serra), sumant més d’una seixantena de nous alumnes a la iniciativa.
Un repertori pirinenc i internacional
Prop de 400 alumnes han participat enguany en el projecte, treballant un repertori que inclou: La bolangera de Catalunya; L’esku dantza, un ball de mans originari de Navarra; i la dansa Mai d’Ordino, estretament vinculada a les falles.
A més d’aquestes peces, els participants han pogut descobrir instruments tradicionals i danses d’altres indrets del món.
El Dia Dansa’t: La gran cita a la Seu d’Urgell
El projecte culminarà, com és habitual, amb el Dia Dansa’t, una trobada conjunta on els centres participants comparteixen el que han après. L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim dijous, 26 de març, a les 10.15 hores, a la plaça Joan Sansa de la Seu d’Urgell.
La jornada comptarà amb la participació de més de 260 infants de 12 centres educatius de la Seu (les escoles Albert Vives, Pau Claris i el col·legi La Salle) i d’altres poblacions de la comarca com Tuixent, Alàs, Castellciutat, Montferrer, el Pla de Sant Tirs, Organyà, Coll de Nargó, Peramola i Oliana.
Aquesta edició ha estat organitzada per l’Escola Folk del Pirineu i el Centre Artesà Tradicionàrius, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb el suport de l’IDAPA, el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.