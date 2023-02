Xerrades sobre dones i ciència als centres educatius de la Seu amb una jove celebritat del territori

Cartell anunciador de les xerrades de la doctora Teresa Bautista a escoles de la Seu (RàdioSeu)

El Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya del Departament d’Educació de la Generalitat s’afegeix aquest divendres a la commemoració del Dia Internacional de les Dones i nenes en la ciència, que se celebra l’11 de febrer.

Al llarg del matí i el migdia, als centres educatius de la Seu d’Urgell s’hi duran a terme xerrades sobre les vocacions científiques femenines. Seran a càrrec de Teresa Bautista Solans, de Castellciutat, que és doctora en Física Teòrica pel King’s College de Londres. Solans explicarà la seva experiència acadèmica i professional i resoldrà dubtes sobre els estudis superiors de ciències.

El conjunt de conferències començarà a l’Institut La Valira (8.45 h) i continuarà per l’Institut Joan Brudieu (10.35 h), el Col·legi La Salle (11.45 h) i, finalment, un segon acte a l’Institut Joan Brudieu (12.55 h).

El foment de l'accés de les noies a carreres científiques també serà el tema de la propera edició del programa 'La veu dels centres', que RàdioSeu emet cada dos mesos el tercer dijous de mes al migdia.





Trajectòria de Teresa Bautista

Teresa Bautista es va llicenciar en Física a la Universitat de Barcelona l’any 2010, obtenint el Premi extraordinari de final de carrera. Tot seguit va cursar un Màster en Física Teòrica a la Universitat d’Amsterdam, que va acabar amb Cum Laude. Al 2013 va començar el doctorat en Física Teòrica a la Universitat Pierre et Marie Curie de la Sorbona, a París. Dos anys després continuà el seu doctorat a l’International Centre for Theoretical Physics (ICTP) a Trieste (Itàlia) i el va acabar al 2016 amb esment Très Honorable.

Al 2017 va fer una estada de set mesos al Tata Institute for Fonamental Research (TIFR) a Mumbai (Índia), amb una beca postdoctoral atorgada per la institució indo-francesa CEFIPRA. I va tornar a Europa per a incorporar-se al Max Planck Institute for Gravitational Physics-Albert Einstein Institute, a Potsdam (Alemanya), on ha treballat com a investigadora postdoctoral durant tres anys. L’octubre del 2020, finalment, es va instal·lar a Londres per a començar una posició d’investigadora associada postdoctoral al departament de matemàtiques del King’s College London.