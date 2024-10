Xerrada de la psicòloga Margarita Albós a l’Institucional sobre acceptar el cos

Cartell anunciant la xerrada de la psicòloga, Margarita Albós, a l’Institucional (la Xarranca)

Aquest proper dilluns, dia 21 d’octubre, tindrà lloc a la seu del grup de creadors la Xarranca una conferència que anirà a càrrec de la psicòloga, Margarita Albós. La xerrada, amb entrada lliure i oberta a tothom, porta per títol “Estimar el meu cos” i començarà a les 20:15 hores. La seu de la Xarranca és l’Institucional, que es troba al Parc Central d’Andorra la Vella.

Segons assenyala l’organització, “la conferència serà una oportunitat única per a reflexionar sobre la relació amb el propi cos, aprendre a cuidar-lo i acceptar-lo tal com és”. Margarita Albós compartirà eines pràctiques i consells per a millorar l’autoestima i el benestar personal.