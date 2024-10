‘Poble Petit, Gran Vida’, una campanya per a redescobrir els avantatges de viure als pobles petits de Lleida

Imatges gràfiques de la campanya “Poble Petit, Gran Vida” (Diputació de Lleida)

La Diputació de Lleida ha presentat aquest divendres la campanya ‘Poble Petit, Gran Vida’ al Palau Robert de Barcelona; una iniciativa que vol mostrar les oportunitats i els beneficis de viure en els municipis rurals de la demarcació. Amb aquesta acció es busca combatre el despoblament i atreure famílies urbanes perquè descobreixin la qualitat de vida, tranquil·litat i connexió amb la natura que ofereixen els pobles petits.

L’acte ha comptat amb l’assistència d’Agustí Jiménez, vicepresident primer de la Diputació de Lleida; les diputades i diputats Sandra Marco, Fermí Masot, Rosa Pujol, Rosalia Carnicé, Manel Solé, Núria Palau i Elis Colell; i Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Econòmica i portaveu del Govern de la Generalitat, entre altres autoritats.

Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació de Lleida, ha destacat que “el despoblament és una de les amenaces més importants que afrontem, però també una oportunitat per a transformar els nostres pobles en llocs més equilibrats i atractius”, i ha subratllat la importància d’impulsar polítiques que fomentin l’habitatge, l’ocupació i la retenció del talent en aquestes zones. “A través de mesures per a fomentar l’habitatge o la contractació de personal tècnic, des de la Diputació treballem per a assegurar que els municipis rurals siguin atractius tant per a la població local com per a nous residents”.

Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern català ha posat en valor que “cal avançar en la millora de serveis públics i millorar les infraestructures per a construir un país equilibrat, i cal insistir-hi, perquè quan es generen espais fragmentats, desapareix la cohesió”.

Víctor Peguera, director de l’Àrea de Planificació i Cooperació Municipal, ha subratllat que viure en un poble no és una opció de segona, sinó una elecció de vida plena. “Viure en un poble és sinònim de salut, de llibertat i de comunitat”, ha explicat Peguera, destacant que aquesta campanya vol mostrar com els pobles petits ofereixen una vida rica i plena de possibilitats tant en l’àmbit personal com professional.

La campanya presenta un estil visual emotiu i proper. Amb testimonis de persones reals que han decidit establir-se en pobles petits, com la corredora de muntanya Núria Picas o l’artista muralista Lily Brick, i es pretén trencar l’estigma que la vida rural és menys atractiva que la urbana. També hi participen altres prescriptors, com la directora de l’Escola Tuixent, Belén, que fa pocs mesos va marxar de Sant Pere de Ribes per a viure a la Vansa i Fórnols (Alt Urgell), així com el Ricard, un arquitecte que teletreballa i s’encarrega de l’urbanisme de les xarxes de REPOBLEM.

L’acte ha estat presentat i conduit per Artur Peguera, periodista esportiu de TV3, i Araceli Segarra, alpinista i conferenciant, coneguda per ser la primera dona espanyola a coronar l’Everest. La seva presència ha aportat una visió diversa sobre la vida rural.

D’altra banda, el col·loqui ha estat protagonitzat per diversos ambaixadors de la ruralitat, com el Mag Lari, que va marxar de Barcelona per a establir-se a Castellserà i iniciar un nou projecte de vida; Joan Bertrand, un jove pagès de 27 anys del Segrià, i que va ser imatge de l’anunci d’Estrella Damm 2023, i l’Andrea Trepat, actriu nascuda a Linyola i amb una visió de futur rural; a banda de dues de les protagonistes de la campanya, la Núria Picas i la Belén Jaime.

Durant la cloenda de la presentació de la campanya, el secretari general de l’Oficina de Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, Paco Boya, ha destacat l’interès per a revertir les situacions de despoblament: “Impulsar projectes innovadors en pobles petits és una de les claus que ens ha de permetre superar el despoblament, uns dels desafiaments més importants que tenim”.

Els municipis de Lleida, amb la seva riquesa natural, cultural i paisatgística, es presenten com una alternativa ideal per a aquelles persones que busquen un canvi cap a una vida més sostenible i saludable.

Amb el lema ‘Poble Petit, Gran Vida’, la Diputació de Lleida vol reivindicar el valor dels pobles rurals com a motors de benestar i oportunitats, i demostrar que la vida en aquests municipis no només és viable, sinó que ofereix un futur prometedor.