Títol: Abraçadanimal
Escriptor: Pato Mena
Il·lustrador: Pato Mena
Traducció: A Buen Paso
Editorial: A Buen Paso
Pàgines: No especificat
Edat: Primers lectors
Les persones estem acostumades a abraçar-nos, però… us heu preguntat mai com s’ho fan la resta de criatures del regne animal? Amb molt enginy i humor, el xilè Pato Mena ens presenta un ampli catàleg d’aquestes insòlites mostres d’afecte.
Amb un format horitzontal ja utilitzat anteriorment en Badalla amb mi!, s’afavoreix la visió de la doble pàgina com un conjunt unitari. L’obra manté una estructura constant: cada dues dobles pàgines es descobreix l’abraçada d’una espècie, i aquesta seqüència es repeteix fins a presentar-ne dotze de diferents. A la part superior de la primera doble pàgina es planteja una pregunta sobre com es poden abraçar els animals segons les seves característiques, i a la inferior apareix il·lustrada la parella de criatures de la mateixa espècie, una al costat de l’altra. En girar la pàgina es respon la qüestió prèvia; tot i això, a vegades la solució és una resposta oberta o un comentari en clau d’humor. La cura en l’edició es completa amb jocs tipogràfics que són una delícia, s’allarga la lletra «l» quan es pregunta sobre les girafes o es varia el cos de la lletra per a emfatitzar conceptes com «gran» i «petit»… Ras i curt: una edició impecable.
Les il·lustracions, traçades amb llapis de colors vius, contrasten amb el fons blanc, que dona el protagonisme als personatges, i es contextualitzen els escenaris de manera minimalista i eficaç. La divertida dinàmica del llibre fa participar constantment el lector —fins i tot el convida a pintar l’abraçada dels camaleons—, donant-li peu a imaginar, dibuixar o teatralitzar com s’abraçarien altres criatures tenint en compte les seves peculiaritats. Recomanat a petits i grans per a gaudir d’una bona i afectuosa estona.
Anna Padrós / Clijcat / Faristol