La Seu aprova una nova partida per a millorar el carrer Major

Porxos del carrer Major de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana una modificació de crèdit, una de les quals inclou la quantitat necessària per a dur a terme millores al carrer Major, un dels principals eixos comercials i socials de la ciutat. La mesura s’ha acordat en el darrer ple amb 12 vots favorables, de l’equip de govern (Compromís) i Junts, i 5 abstencions, d’ERC i la CUP.

La tinent d’alcalde d’Hisenda, Gemma Tó va explicar que aquesta partida, de 78.800 euros, és “molt important per a dignificar el centre històric” i seguir reforçant la imatge del principal vial d’aquesta zona, després que els darrers anys ja s’hi han fet d’altres millores com ara la reforma del paviment. Entre les actuacions que s’hi vol fer hi ha una renovació del mobiliari urbà, que s’ha d’acabar de consensuar amb els grups municipals, i la millora de la il·luminació i de la megafonia.