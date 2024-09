Esquí: L’EEBE U16 torna de Corralco (Xile) “amb la feina feta”

Tècnics i esquiadors del grup U16 de l’EEBE a Corralco, Xile (FAE)

El grup U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha tornat de Corralco (Xile) on s’hi ha estat gairebé un mes entrenant pràcticament cada dia en el procés de preparació del nou any esportiu. L’estada llarga de pretemporada, clau per al rendiment durant l’hivern, ha estat un èxit, segons ha explicat Pol Carreras, responsable del grup: “Marxem molt contents i amb la feina feta”. En total han estat 12 sessions de gegant, 8 d’eslàlom i 8 de supergegant.

L’EEBE U16 està format per Pol Carreras com a responsable, a més dels tècnics Joan Miquel Martin ‘Xita’ i Àxel Esteve. L’equip el formen les esquiadores Carlota Comellas, Anna Ramentol, Jana Ferrer, Júlia Capdevila i Vicky Gallenari i els esquiadors Àlex Comellas, Max Black, Arnau Escabrós, Alexandre Areny, Max Figueredo, Quim Llort, Èric Guimerà, Guillem Rous, Andy Ambor, Marc Visa, Roc Vila, Aleran Mitjana i Manel Romo.





Pol Carreras, responsable de l’EEBE U16, ha mostrat una gran satisfacció per cadascun dels aspectes que impliquen una estada de llarga durada com aquesta i amb un grup tan jove i en formació. Així ho ha desgranat:

Progressió de menys a més

“Aquest és l’estatge més important de la pretemporada. Realment, el balanç és molt, molt positiu perquè la meteorologia ens ha respectat moltíssim i les condicions han estat molt bones. El millor de Corralco és que ens permet fer una feina molt progressiva. Vam començar amb pistes més fàcils, pendents més regulars on podíem repetir molt els conceptes tècnics, i de forma progressiva hem anat a pendents més irregulars, més exigents i més tècniques. Al principi fèiem molt més volum, moltes repeticions i moltes més baixades, i poc a poc vam començar a buscar entrenaments més específics, amb traçats més llargs i més difícils”.





12 sessions de gegant, 8 d’eslàlom i 8 de supergegant

“El balanç és molt positiu. Hem tingut molta sort amb el temps, amb unes bones condicions de neu i hem pogut fer tota la feina planificada. De 28 dies hem descansat tres i hem perdut un per mal temps, però això ja entra dintre dels plans. Hem pogut fer la feina: 12 sessions de gegant, 8 d’eslàlom i 8 de supergegant. Poder fer tot aquest volum i tota aquesta feina als mesos d’agost i setembre és súper positiu i marxem amb la feina feta”.





El gran valor de Corralco

“A Corralco ens hem sentit com a casa, amb el suport de l’estació, amb Jordi Ramírez i Karin Valck, directora de Summercamps, ja que el seu suport i organització és essencial perquè el dia a dia funcioni. En aquest sentit, volia agrair-ho públicament”.





Ara, tornada a l’escola

“Tot el grup comença l’escola el dilluns i ara tindrem un període de sis setmanes per a fer un molt volum de físic, tornar a fer un bloc molt important per a tornar als nivells desitjats i també amb l’objectiu que aquest descans serveixi d’assimilació de tots els conceptes tècnics i de tota la feina feta a Corralco durant aquest període i per a després, a finals d’octubre, marxar cap a Noruega on buscarem un bloc ja amb traçats molt més específics, enfocats a preparar l’hivern de competicions”.





“Molt contents amb el grup”

“Realment estem molt contents amb com ha funcionat el grup, han mostrat professionalisme, han treballat molt, molt bé els 18 integrants, amb alguna lesió també, però que forma part del joc, i també voldria agrair la feina dels tècnics Xita i Àxel Esteve, perquè han fet molt bona feina”.