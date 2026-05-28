Xavier Espot es reuneix a Bratislava amb el primer ministre d’Eslovàquia

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut una reunió amb el primer ministre d’Eslovàquia, Robert Fico, en el marc de la visita oficial a Bratislava, coincidint amb el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Eslovàquia. Durant la reunió, Espot i Fico han destacat la solidesa dels vincles bilaterals i l’oportunitat de continuar aprofundint la cooperació política, econòmica i sectorial entre Andorra i Eslovàquia. Un dels punts destacats de la trobada ha estat l’evolució de les negociacions del conveni per a evitar la doble imposició (CDI), actualment en fase molt avançada, que ha de facilitar noves iniciatives i projectes en l’àmbit de la cooperació econòmica.
Les dues delegacions han abordat la possibilitat d’impulsar un acord pel qual es puguin identificar diferents sectors de col·laboració en àmbits com la innovació i compartir experiències i fortaleses en benefici del desenvolupament econòmic dels dos països.
La reunió també ha servit per a informar la part eslovaca sobre l’avançament en els treballs per a la signatura de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Finalment, durant la trobada també s’ha posat en valor la participació d’Andorra i Eslovàquia en els diferents organismes internacions europeus i fòrums i de poder avançar en la col·laboració en qüestions crucials i reptes compartits per al conjunt d’Europa.
Està previst que el cap de Govern, acompanyat per l’ambaixador d’Andorra a Àustria i Eslovàquia, Jaume Serra, mantingui aquest divendres una trobada institucional amb el president de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, i amb el Comitè d’Afers Exteriors del Consell Nacional d’Eslovàquia. A més, el cap de Govern oferirà demà una conferència a la Universitat Comenius de Bratislava.