Inversió d’1,5M€ en la rehabilitació del ferm a diferents punts de l’N-230, a la sortida de Vielha en direcció a França

El Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible treballa des d’aquest passat dilluns, dia 25, en la millora de la rehabilitació del ferm en el punt quilomètric 165 de l’N-230, a la sortida de Vielha en direcció a França. Aquesta millora del ferm a Vielha forma part del projecte de rehabilitació endegat recentment a l’N-230 pel Ministeri que permetrà actuar en diferents punts quilomètrics que sumen 10 quilòmetres situats en un tram més ampli de 50 entre els pk 124,9 i 174 als termes municipals del Pont de Suert, Vilaller, Vielha, Es Bòrdes i Vilamòs.
El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb la Cap de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida, Carlota Vilanova, han visitat aquest matí de dijous les obres a la sortida de Vielha, unes actuacions que, segons les previsions del Ministeri “es finalitzaran abans del pont festiu de Sant Joan si les condicions meteorològiques a la zona ho permeten”. A la visita d’obres també hi ha assistit l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano.
En el decurs de la visita, el subdelegat ha volgut destacar el compromís del Ministeri amb la xarxa estatal de carreteres a la província de Lleida “amb projectes de millora com aquest l’objectiu del qual es optimitzar l’estat del ferm, millorar la seguretat vial i garantir una millor conductibilitat confortabilitat als usuaris”
Crespín també ha remarcat que “tant important és actuar davant d’una emergència o urgència en una carretera com fer-ho de manera preventiva com ho estem fent ara en un dels eixos més importants per la connectivitat entre les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran”.
El pressupost d’aquesta intervenció en diferents punts de l’N-230 al seu pas per l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran és, segons el Ministeri, de 1,5 milions d’euros i s’emmarca dins el contracte de serveis per a la conservació i el manteniment de ferms per al període 2024-2027 a les Unitats de Carreteres de Lleida i Tarragona amb una inversió de 15,1 milions d’euros (IVA inclòs).
Enllestint els treballs al Pont de Suert i Vilaller
El Ministeri espanyol de Transports està enllestint aquests dies els treballs de rehabilitació del ferm a diferents punts de l’N-230, tant al Pont de Suert com a Vilaller on s’està procedint a pintar la senyalització horitzontal de la via.
Al terme del Pont de Suert s’està treballant entre els punts quilomètrics 124 i 125 i en el cas de Vilaller en un tram situat entre els pk 132 i 133.
Un cop finalitzades les obres de rehabilitació del ferm a Vielha, el Ministeri continuarà els treballs a altres punts de l’N-230 situats a l’alçada d’Es Bòrdes i de Vilamòs.
Mentre durin els treballs a l’N-230, i per a garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris, es tallaran de forma alternativa els carrils de circulació en els punts on es procedirà a rehabilitar el ferm entre les 8.00h i les 18.00h de dilluns a dijous, i de 8.00 a 13.00h els divendres.