Sopar Medieval dels Canonges a la plaça del Deganat de la Seu

L’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitzen, aquest dissabte vinent, 30 de maig, el Sopar Medieval dels Canonges, una proposta que tindrà lloc a dos quarts de deu de la nit, a la plaça del Deganat, en el marc de la Fira Medieval-Llegendària. L’activitat, oberta a tota la ciutadania, oferirà una vetllada ambientada a l’edat mitjana amb música en directe a càrrec d’Agustí Busquets i amb l’acompanyament dels gegants de la Seu d’Urgell. El menú del sopar consistirà en un timbal d’amanides, fideuà de pastor i/o fideuà d’hortalisses de l’hort. Les postres seran una poma d’Alàs farcida de crema de l’Àvia.
Els tiquets ja es poden adquirir a la Merceria Cal Bundancieta, a la Perruqueria Lucia o a través del WhatsApp 696 236 982. El preu és de 20 euros per als adults i de 12 euros per als infants fins a 12 anys. L’àpat també inclourà aigua, vi i pa.
Els organitzadors demanen reservar amb antelació per a garantir una millor planificació del sopar popular.