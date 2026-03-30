Xavier Cornella guanya l’eslàlom de la Molina i Pirmin Estruga s’imposa en U21

Aquest dilluns s’ha disputat l’eslàlom FIS de la Molina, corresponent al Campionat de Catalunya, i amb la victòria de Xavier Cornella i un Pirmin Estruga que ha estat 6è i millor U21 fent la seva millor cursa de la temporada en punts FIS. Així, en la cursa masculina, Xavier Cornella ha aconseguit la victòria amb 1.33.73, amb l’espanyol Tomás Barata segon a 0.08 i el neerlandès Aleix Linse tercer a 0.76. Cornella se situava amb el millor temps a la primera mànega amb mig segon sobre el segon de la mànega, i a la segona feia el quart crono per a mantenir la primera posició final i tancar la victòria. Amb aquesta victòria, l’andorrà ha marcat els 23.00 punts FIS que ja té en l’actualitat.
Per la seva part, Pirmin Estruga ha estat 6è i guanyador en categoria U21, amb 1.35.99, a 2.26 de Cornella i marcant 40.60 punts FIS, que són el seu millor resultat de la temporada en eslàlom, i que es queden a tocar dels seus actuals 39.95.
Igualment, Èric Guimerà ha finalitzat 15è, mentre que Marcel Pérez ha sigut 16è. També han acabat els andorrans Marc Delgado (19è) i Sergi Puigdemasa (25è). No han acabat la primera mànega Àlvar Calvo, Bartumeu Gabriel, Àlex Rius, Àlex Comellas, Maià Font, Marc Fernández i Èric Mitjana.
Pel que fa a la cursa femenina, no han pogut completar la primera mànega Carlota Comellas, Ainhoa Piccino i Isabella Pérez. Sí ha acabat l’andorrana Anna Raméntol, 14a.
Dimarts, jornada de gegant a la Molina amb el Campionat d’Espanya (NC) tant en homes com en dones.