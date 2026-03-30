Medina és 6a i Black 21è al gegant NJC de Santa Caterina

Aquest dilluns, a Santa Caterina (Itàlia), s’ha disputat un nou gegant, en aquest cas del Nacional Júnior britànic, amb Íria Medina 6a en dones i Max Black 21è en homes. En la cursa femenina, Medina ha marcat 2.00.06 per a acabar 6a a 2.27 de la guanyadora, l’estatunidenca Katie Rowekamp (1.57.79), i després de fer el 8è temps a la primera mànega amb +1.34, i el 9è a la segona amb +0.93.
En la cursa masculina, Black ha estat 21è amb 1.59.22, a 3.74 del vencedor, el britànic Zak Carrick-Smith (1.55.48), i després d’una millor segona mànega: a la primera acabava 20è amb +2.15 i a la segona feia el 14è temps de mànega amb +1.59. Per la seva part, Jordi Rogel no ha pogut completar la primera mànega.
Dimarts, només Black i Rogel en eslàlom
Aquest dimarts, torn per a la disciplina d’eslàlom, en aquest només amb Max Black i Jordi Rogel en la cursa masculina NC. Dimecres es tancarà aquest bloc de curses amb un últim eslàlom Nacional Júnior (NJC).