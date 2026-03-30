Frank Porté presenta la seva temporada 2026 a la Porsche Carrera Cup Benelux

El pilot, Frank Porté, ha presentat oficialment el seu projecte esportiu per a la temporada 2026 de la Porsche Carrera Cup Benelux en un acte celebrat, aquest dilluns, 30 de març, al Centre de Negocis d’Andbank, a Andorra. Durant l’esdeveniment, Porté ha compartit les seves expectatives per a la nova campanya i ha exposat les línies principals de la seva preparació esportiva davant patrocinadors, col·laboradors i periodistes del motor, que han pogut conèixer de primera mà l’enfocament de l’equip per a afrontar una temporada exigent i altament competitiva, amb l’objectiu de lluitar pel campionat i optar a la victòria final.
Calendari 2026 Porsche Carrera Cup Benelux
La temporada 2026 del certamen estarà composta per sis cites internacionals en alguns dels traçats més emblemàtics d’Europa:
- Circuit de Spa-Francorchamps (Bèlgica) — 7–9 maig
- Circuit de Zandvoort (Països Baixos) — 22–24 maig
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Itàlia) — 3–4 juliol
- TT Circuit Assen (Països Baixos) — 31 juliol–2 agost
- Hockenheimring (Alemanya) — 11–13 setembre
- Circuit de Zolder (Bèlgica) — 16–18 octubre
El calendari combina circuits històrics i escenaris habituals de l’automobilisme internacional, configurant un campionat equilibrat i de gran exigència competitiva.
Preparació per a l’inici del campionat
Amb la mirada posada en la primera prova del calendari, l’equip intensifica la feina tècnica i la preparació a pista per a arribar en condicions òptimes a l’inici del certamen, en una temporada que es presenta clau en la progressió esportiva de Porté.
“Comencem aquest 2026 com a segon any a la categoria Porsche Cup, amb moltes ganes d’iniciar la temporada i més preparats que mai. Tenim l’objectiu ambiciós d’intentar guanyar el campionat”, ha assegurat Porté”