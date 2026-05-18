La coca de recapte és un plat típic de Catalunya, ideal per a acompanyar un àpat o menjar com a tapa. És una base de massa fina coberta de verdures i, opcionalment, de carn o peix. Una arengada o un bon pam de llonganissa són companys perfectes per a una saborosa coca de recapte. Encara que resulta fàcil fer-la a casa, molts establiments, tipus fleca, en tenen sovint a la venda.
Ingredients (per a 4 persones)
Per a la massa:
- 250 g de farina de força
- 125 ml d’aigua tèbia
- 25 ml d’oli d’oliva verge extra
- 5 g de sal
- 5 g de llevat fresc de pa
Per al farcit:
- 1 pebrot vermell
- 1 pebrot verd
- 1 albergínia
- 1 ceba gran
- Oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre
- Opcional: bacallà dessalat, trossos de botifarra o anxoves
Preparació
- Preparar la massa:
- Dissoldre el llevat en l’aigua tèbia.
- Afegir la farina, la sal i l’oli.
- Amassar fins obtenir una massa homogènia i elàstica.
- Cobrir amb un drap i deixar reposar 1 hora, fins que dobli volum.
- Preparar les verdures:
- Tallar els pebrots, l’albergínia i la ceba en tires fines.
- Saltejar-les lleugerament amb un raig d’oli d’oliva, sal i pebre fins que comencin a estar tendres.
- Estirar la massa:
- Posar la massa sobre una safata de forn amb paper de forn.
- Estirar-la amb un corró fins a obtenir un rectangle o oval d’uns 30×20 cm.
- Muntar la coca:
- Col·locar les verdures sobre la massa de manera uniforme.
- Afegir, si es vol, trossos de bacallà, botifarra o anxoves.
- Pintar els costats de la massa amb una mica d’oli.
- Coure la coca:
- Preescalfar el forn a 200 °C.
- Coure la coca durant 20-25 minuts, fins que la massa sigui daurada i cruixent.
- Servir:
- Deixar refredar lleugerament i tallar en porcions.
- Es pot menjar calenta o tèbia, acompanyada d’una amanida o com a tapa.