Coca de recapte

In: Gastronomia
Una coca de recapte (Getty Images)
La coca de recapte és un plat típic de Catalunya, ideal per a acompanyar un àpat o menjar com a tapa. És una base de massa fina coberta de verdures i, opcionalment, de carn o peix. Una arengada o un bon pam de llonganissa són companys perfectes per a una saborosa coca de recapte. Encara que resulta fàcil fer-la a casa, molts establiments, tipus fleca, en tenen sovint a la venda.

Ingredients (per a 4 persones)

Per a la massa:

  • 250 g de farina de força
  • 125 ml d’aigua tèbia
  • 25 ml d’oli d’oliva verge extra
  • 5 g de sal
  • 5 g de llevat fresc de pa

Per al farcit:

  • 1 pebrot vermell
  • 1 pebrot verd
  • 1 albergínia
  • 1 ceba gran
  • Oli d’oliva verge extra
  • Sal i pebre
  • Opcional: bacallà dessalat, trossos de botifarra o anxoves



Preparació

  1. Preparar la massa:
    • Dissoldre el llevat en l’aigua tèbia.
    • Afegir la farina, la sal i l’oli.
    • Amassar fins obtenir una massa homogènia i elàstica.
    • Cobrir amb un drap i deixar reposar 1 hora, fins que dobli volum.
  2. Preparar les verdures:
    • Tallar els pebrots, l’albergínia i la ceba en tires fines.
    • Saltejar-les lleugerament amb un raig d’oli d’oliva, sal i pebre fins que comencin a estar tendres.
  3. Estirar la massa:
    • Posar la massa sobre una safata de forn amb paper de forn.
    • Estirar-la amb un corró fins a obtenir un rectangle o oval d’uns 30×20 cm.
  4. Muntar la coca:
    • Col·locar les verdures sobre la massa de manera uniforme.
    • Afegir, si es vol, trossos de bacallà, botifarra o anxoves.
    • Pintar els costats de la massa amb una mica d’oli.
  5. Coure la coca:
    • Preescalfar el forn a 200 °C.
    • Coure la coca durant 20-25 minuts, fins que la massa sigui daurada i cruixent.
  6. Servir:
    • Deixar refredar lleugerament i tallar en porcions.
    • Es pot menjar calenta o tèbia, acompanyada d’una amanida o com a tapa.

