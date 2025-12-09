Recta final del primer tram de la desviació de la Massana – Ordino, preveient que estigui acabada tota la variant el 2027

La desviació de la Massana – Ordino s’està executant d’acord amb el calendari d’obres amb l’horitzó fixat l’any 2027, any en què la infraestructura estarà enllestida i plenament operativa. “Aquesta és una de les actuacions viàries més importants de la legislatura. Avancem de forma decidida amb la materialització de la desviació. Aviat finalitzarem el primer tram de la infraestructura,” ha destacat el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré.
El primer tram, batejat com a tram 2, té una longitud de 610 metres i connecta amb el revolt de la carretera general 3 (CG3) a la Serra de l’Honor, on habitualment es concentra el trànsit d’accés sud a la Massana en hores punta. El cost d’aquest tram supera els 9 milions d’euros i està cofinançat pel Govern i el Comú de la Massana: 4,3 milions d’euros (sector 1 i 3 que són les rotondes d’enllaç) i 4,7 milions d’euros (sectors 2 i 4), respectivament.
“Avancem per a fer realitat una infraestructura clau per a descongestionar el trànsit del centre de la vila, i alhora ens permet reforçar la seguretat i millorar la qualitat de vida de tots els residents del país, i sobretot als veïns i veïnes dels pobles de la Massana, l’Aldosa, d’Anyós, i de la parròquia d’Ordino”, ha afirmat Ferré.
En la visita d’obra, el ministre de Territori i Urbanisme ha anunciat que a finals de 2026 s’obrirà un pas provisional pel pont de Bombers on podran circular els turismes que vagin a la parròquia d’Ordino, exceptuant els vehicles pesants, és a dir, els autobusos i els camions.
S’està treballant en dues fases diferents del projecte: el tram 3, que preveu creuar del riu Valira del Nord, des del tram 2 i fins a la zona de Palanques amb una distància de 500 metres. Des d’aquest tram es podrà accedir al centre de la Massana a través de ramals que aniran fins a la zona de l’edifici del Comú; i, el tram 5.3 que comprèn un recorregut de 240 metres, entre el pont de les Palanques i el pont dels Bombers, sota la Farga Rossell.
A principis de 2026 es preveu l’inici de les obres del tram 4, i en els pròxims dies, abans d’acabar l’any, adjudicar els treballs del sector 1 i 2 del tram 5.