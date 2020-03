L’Arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, signa i disposa per a tota la Diòcesi d’Urgell tots els punts de la Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense que sobre el precepte dominical i la suspensió de misses, entre d’altres, s’ha fet pública avui dia 14 de març.

“Davant les greus repercussions de l’epidèmia viral que estem sofrint, i sobretot, pel que respecta a la greu decisió de suspendre les celebracions de l’Eucaristia a totes les Diòcesis amb seu a Catalunya, s’ha cregut convenient prendre aquesta dolorosa i tan excepcional mesura, que confiem que tots puguin comprendre i que tindrà una bona recepció per part de tots, com a mesura de prudència i col·laboració ciutadana”, diu la nota de premsa del Bisbat dUrgell.

“Mantinguem-nos ben units en el Senyor, i implorem el seu perdó i la seva ajuda, per intercessió de la nostra Patrona i Refugi, la Mare de Déu de Núria”, acaba el comunicat, que reprodueix la nota de la Conferència Episcopal Tarraconense.

NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Davant l’augment de contagis pel coronavirus i, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per contribuir a la protecció de la salut pública, els Bisbes de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya DISPOSEM les següents mesures d’urgència que regiran des del dia d’avui:

1. Tots els fidels de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya queden dispensats del precepte dominical mentre duri la situació de greu crisi sanitària actual.

2. A causa de la situació totalment excepcional que estem vivint, des del dia d’avui queden suspeses totes les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical.

3. En ordre a les exèquies, que en diàleg amb les famílies, se celebrin de forma simplificada i els funerals es posposin per a més endavant.

4. Altres celebracions sacramentals, amb prudència pastoral, es posposaran per a més endavant.

5. Serà bo mantenir les Esglésies obertes, en la mesura del possible, i que s’atengui amb caritat pastoral els malalts i les persones angoixades.

6. Resten en vigor les disposicions que cada Bisbe ha donat ja per a les seves respectives Diòcesis

Demanem a tots els fidels que intensifiquin l’oració i mirin de seguir la Santa Missa a través de la televisió, de la ràdio, o internet, pregant Déu que ens alliberi d’aquesta pandèmia, per intercessió de la Verge Maria.