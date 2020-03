Amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels ciutadans, el Comú d’Andorra la Vella prestarà a partir del dilluns atenció al públic en un horari concentrat de 8.00 h a 15.00 h. Amb tot, i seguint les mesures de contenció de la transmissió del COVID-19 decretades pel Govern amb l’objectiu d’evitar la propagació de la malaltia i de protegir els col·lectius més vulnerables, s’aconsella restringir al màxim les visites al Comú per als tràmits no urgents i prioritzar les gestions telefòniques i en línia. Es posa a l’abast de treballadors i ciutadans eines per provar de minimitzar la transmissió del virus, com la separació física entre el funcionari i el ciutadà, mesures per evitar acumulació de persones i dispensadors de gel per a les mans.

Avui la cònsol major, Conxita Marsol, ha reunit la Junta de Govern ampliada als membres de la minoria, que ha acordat continuar garantint alguns serveis bàsics per als ciutadans amb normalitat, com la higiene dels carrers i el correcte funcionament de la via pública. El Comú garantirà, tanmateix, la flexibilitat perquè els pares puguin cuidar els fills sense escola i facilitarà, en alguns casos que això sigui possible, el teletreball. A més, s’ha acordat que el personal s’haurà de posar a disposició del Comú, si aquest ho requereix, per fer tasques diferents a les habituals durant aquest període excepcional.

Els caps d’àrea i directors han rebut l’encàrrec d’organitzar els serveis, en torns en alguns casos, i garantir la separació física dels empleats. Amb aquest mateix objectiu, la composició de la Junta de Govern es reduirà, durant aquests dies excepcionals, a sis membres: els dos cònsols, consellers major i menor, la consellera d’SDP, Meritxell Pujol, i el conseller de la minoria (PS), Sergi González.

Es demana a la ciutadania durant els dies de contenció per evitar la transmissió del COVID-19, que no dipositin objectes voluminosos a la via pública i evitar així possibles problemes d’emmagatzematge d’aquests residus (matalassos, mobles, televisors, etc).

El Servei de Circulació prioritza aquests dies el servei al ciutadà, i reforça la tasca pedagògica de recordar que cal garantir una distància de seguretat entre els membres d’un grup per minimitzar el risc de contraure la malaltia.

Cal recordar que s’han clausurat les zones de gronxadors i jocs dels parcs perquè l’autoritat sanitària les identifica com un possible focus transmissor del COVID-19.

A més, continuaran tancades les cases pairals, el servei de menjador del Calones i les activitats per a la gent gran (cursos i tallers). Amb tot, als usuaris del menjador que ho requereixin se’ls ha ofert la possibilitat de dur-los l’àpat del dinar a domicili.

També, a partir del dilluns 16, les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma, el casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, suspenen l’activitat fins a nova ordre.

Les instal·lacions esportives de gestió comunal i totes les activitats que s’hi duen a terme, de la mateixa manera, queden tancades. Tant el Centre esportiu dels Serradells com la Sala polivalent de la plaça del Poble i l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a excepció de la pista exterior d’atletisme en tractar-se d’un espai obert, es tanquen al públic fins a nou avís. També ho fa el Servei de Joventut, situat al Parc Central.

En la mateixa línia, totes les activitats que es duen a terme al Centre Cultural La Llacuna (Institut de Música, Escola d’Art, Aula de teatre i dansa i cursos i tallers per a la gent gran) queden anul·lades. També se suspenen totes les reunions i activitats programades al Teatre Comunal (el Comú retornarà els imports de les entrades adquirides) i a les sales del Centre que el Comú cedeix a les entitats. Les oficines de La Llacuna, de totes maneres, resten obertes i el personal hi seguirà treballant fent tasques administratives.

També, i complint el que ha establert el Govern per contenir la propagació del COVID-19, s’han anul·lat totes les activitats lúdiques, culturals i esportives que s’havien previst en instal·lacions comunals, ja sigui programades per part del Comú com per entitats i empreses privades. El Comú ja informarà convenientment de la devolució de les entrades.

El Comú d’Andorra la Vella ha demanat a tot el seu personal que, en cas que algú noti algun símptoma de febre i/o tos, ho notifiqui al seu superior jeràrquic i es posi en contacte amb les autoritats sanitàries perquè els indiqui com ha de procedir.