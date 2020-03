El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha transmès un missatge de suport al Govern i a les decisions preses per contenir l’epidèmia de COVID-19.

“Avui celebrem que fa 27 anys que el poble Andorrà va aprovar la seva constitució. I ho fem, malauradament, enmig d’una situació excepcional, que alhora permet reforçar el nostre sentiment com a nació i recordar el nostre emblema: ‘units som més forts‘”, ha dit López

El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha afegit que “per això, avui volem reiterar de nou el nostre suport a govern de totes les decisions que ha pres i que ha de prendre, i demanar-vos, si us plau, que seguiu les recomanacions de les autoritats sanitàries i que, en la mesura del possible, us quedeu a casa. Feliç Dia de la Constitució per a tothom, visca Andorra“.