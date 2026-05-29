Visita oficial, a Andorra, de la presidenta de l’Assemblea Nacional de Sèrbia

La presidenta de l’Assemblea Nacional de Sèrbia, Ana Brnabić, ha visitat, aquest divendres al matí, el Consell General i s’ha reunit amb el síndic i la subsíndica i també amb membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior. Brnabić ha estat rebuda davant de Casa de la Vall pel síndic general, Carles Ensenyat, la subsíndica general, Sandra Codina, i les secretàries de Sindicatura Maria Àngels Aché i Carolina Puig.
La presidenta del parlament serbi ha fet un recorregut per les diferents estances de Casa de la Vall com ara l’hemicicle, la sala de Passos Perduts i la cuina acompanyada del síndic general que li ha explicat la història de l’edifici, estretament vinculada a la història andorrana. El recorregut ha finalitzat al despatx del Síndic General on després que Ana Brnabić hagi signat el llibre d’Or del Consell General, ha mantingut una reunió d’aproximadament mitja hora amb el síndic i la subsíndica.
Posteriorment, la comitiva s’ha dirigit al nou edifici del Consell General on Brnabić ha visitat el nou hemicicle i ha mantingut una reunió amb la Comissió Legislativa de Política Exterior. Per part andorrana han assistit les conselleres generals Berna Coma, Núria Segués, Carine Montaner i Laia Moliné; mentre que per part sèrbia han participat la presidenta de l’Assemblea Nacional Sèrbia, Ana Brnabić; Irena Šarac, ambaixadora de Sèrbia a Espanya i Andorra; Ana Beloica Martać, diputada de l’Assemblea Nacional Sèrbia; Miloš Popović, cap de gabinet de la presidenta; i Mimica Radokević, ministra consellera de l’ambaixada de Sèrbia a Espanya i Andorra.
Durant la reunió ambdues delegacions s’han emplaçat a impulsar les relacions entre els dos parlaments, millorar la coordinació en organismes internacionals en aquells temes que siguin d’interès per ambdós països i establir una comunicació més fluida.