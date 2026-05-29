Motorista ferit en un accident a la Massana

Un motorista de 32 anys ha resultat ferit aquest divendres, 29 de maig, al matí, en un accident de circulació amb una camioneta que ha tingut lloc a la carretera general número 3 (CG-3). El sinistre de trànsit s’ha produït, concretament, en el tram entre la Serra de l’Honor i la rotonda d’Anyós, a la parròquia de la Massana.
Segons ha informat el Cos de Policia, els dos vehicles sinistrats, amb matrícula andorrana, circulaven en sentit descendent. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant de l’incident viari a les 7:36 hores d’aquest matí.