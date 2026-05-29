El cap de Govern es reuneix amb el president de la República Eslovaca, Peter Pellegrini

En el marc de la visita oficial, el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat per l’ambaixador d’Andorra a Àustria i Eslovàquia, Jaume Serra, s’ha reunit amb el president de la República Eslovaca, Peter Pellegrini al Palau Presidencial de Bratislava. La trobada, coincidint amb el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Eslovàquia, ha permès reforçar les relacions institucionals, la cooperació bilateral i la voluntat d’impulsar noves vies de col·laboració en àmbits d’interès comú.
Espot i Pellegrini han tractat l’evolució de les negociacions del conveni per a evitar la doble imposició i han destacat les possibilitats de de cooperació econòmica que aquest instrument facilitarà entre els dos països.
Durant la trobada, el president eslovac s’ha interessat pel procés d’aproximació d’Andorra a la Unió Europea. També han tractat l’actualitat política, econòmica i socials d’ambdós països i han compartit les posicions dels dos Governs davant els reptes globals.
Xavier Espot destaca el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, la sostenibilitat i els drets humans davant els alumnes de la Universitat Comenius de Bratislava
Durant la visita oficial a Eslovàquia, el cap de Govern, Xavier Espot, ha pronunciat una conferència davant els estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Comenius. La ponència, titulada “Andorra a Europa i al món: reptes i oportunitats”, ha servit per a exposar la realitat institucional, econòmica i internacional del Principat.
Durant la intervenció, Espot ha explicat com l’aprovació de la Constitució va consolidar la sobirania del poble andorrà, va establir una separació clara dels poders executiu, legislatiu i judicial i va impulsar la modernització de les institucions. Aquest procés també va permetre a Andorra esdevenir membre de ple dret de diversos organismes internacionals, entre els quals les Nacions Unides.
En l’àmbit econòmic, Espot ha posat en relleu el creixement registrat en els darrers anys i la voluntat del Govern de reforçar un model de creixement més equilibrat i menys dependent del sector serveis.
Pel que fa a la relació amb la Unió Europea, el cap de Govern ha subratllat que «l’Acord d’associació promourà la participació d’Andorra en el mercat europeu i reforçarà l’estabilitat i el creixement econòmic a llarg termini, tot preservant la singularitat institucional i sense esdevenir un estat membre de la UE».
Espot ha afirmat igualment que la política exterior andorrana es fonamenta en el multilateralisme i en la defensa dels drets humans, i ha destacat que els organismes internacionals són l’espai idoni perquè el Principat s’alineï amb els valors de pau, justícia i universalitat dels drets fonamentals.
En acabar la conferència, els estudiants de la Universitat Comenius han pogut formular preguntes al cap de Govern, mostrant interès pel sistema polític, econòmic i social d’Andorra.
Prèviament, Xavier Espot s’ha reunit amb el rector de la Universitat, Marek Števček, i amb el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, Marián Zouhar. Fundada l’any 1919, la Universitat Comenius de Bratislava és la més antiga, la més gran i una de les més prestigioses d’Eslovàquia. Actualment compta amb 13 facultats i ofereix més de 700 programes de grau, màster i doctorat.
Reunió amb el Comitè d’Afers Exteriors del Consell Nacional d’Eslovàquia
El cap de Govern, Xavier Espot, també ha mantingut avui divendres un dinar de treball amb els membres del Comitè d’Afers Exteriors del Consell Nacional d’Eslovàquia. La trobada, encapçalada pel president, Marián Kéry, ha servit a per explicar l’estat d’avançament en la signatura del Conveni de no doble imposició i també per a exposar el procés de signatura de l’Acord d’associació amb la UE.
Durant el dinar de treball s’han abordat qüestions de política exterior, afers europeus així com reptes compartits com la seguretat energètica, la desinformació i la cohesió democràtica. Tal com han coincidit Espot i Kéry, la trobada reforça el diàleg polític i la diplomàcia parlamentària com a eina de cooperació bilateral.