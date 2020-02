Era un dels compromisos que havia contret el Copríncep francès durant la visita a Andorra i s’ha concretat aquest dilluns. El ministre d’Educació francès s’ha desplaçat a Andorra amb la voluntat de reforçar la presència del sistema educatiu francès, revisar les inversions necessàries i conèixer les inquietuds dels docents. La visita coincideix amb un període de vaga a França per la reforma de les pensions que també afecta el col·lectiu que exerceix al Principat.

La visita de Jean-Michel Blanquer a Andorra ha arrencat a primera hora amb una reunió amb el cap de Govern, el contingut de la qual no ha transcendit, però de ben segur ha tractat el reforç de la presència francesa a Andorra mitjançant el sistema educatiu. De fet la voluntat del Copríncep i president de la República Francesa és revisar les infraestructures que té a Andorra, a més d’escoltar els neguits dels treballadors.

Després de reunir-se amb el cap de Govern, la delegació francesa encapçalada pel ministre s’ha desplaçat al Lycée Comte de Foix per visitar les instal·lacions i després ho ha fet a l’escola francesa de Ciutat de Valls. Una escola que ben aviat hauria de ser també seu d’algunes de les aules del Lycée, que ha quedat petit. El que encara es desconeix és quines aules acollirà i si finalment aquest espai que actualment disposa dels espais deixat lliures per l’escola espanyola serà d’utilitat per a la segona ensenyança francesa.

La visita de Blanquer coincideix amb el projecte de revisió del sistema de pensions a França que està generant un gran neguit amb una situació de vaga de llarga durada que també s’ha seguit a Andorra. Un sistema que l’executiu francès vol que sigui igualitari i per punts, eliminant els 42 règims especials actualment vigents.

La mesura també buscava retardar l’edat de jubilació dels 62 anys actuals als 64. Aquest punt finalment podria no tirar endavant després que el primer ministre anunciés la predisposició a frenar-lo.

Tot plegat serà també motiu del contingut de les reunions que el ministre francès ha mantingut amb els docents, més concretament amb els directors de totes les escoles franceses.

Pel que fa a la part sindical, el ministre s’ha trobat amb els representants a primera hora del matí. Bàsicament les reivindicacions sindicals es basen que amb el nou sistema per punts canviarà a la baixa el càlcul de les jubilacions.

El col·lectiu explica que si fins ara per marcar les jubilacions en alguns casos es tenien en compte els 25 millors anys de cotització o els sis darrers mesos ara es tindran en compte tots els anys, també quan el salari era més baix; per tant, la mitjana faria perdre per exemple als docents fins a un 40% de la jubilació.