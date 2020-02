La Batllia demana a la família Cachafeiro que presenti un pla de desnonament del Punt de Trobada i proposi un termini de temps real per executar-lo. És la resposta de la batlle a la demanda d’execució en quinze dies reclamada per la família Mallol.

La Batllia requereix a la família Cachafeiro que presenti un pla de desallotjament del Punt de Trobada amb termini viable. Un pla que han de presentar dimecres.

L’advocat dels actuals inquilins del centre comercial, Xavier Jordana, ha explicat que encara no s’ha definit quin és el temps que demanaran tot i que no serà, ha dit, inferior a un any.

De fet, Jordana ha recordat que sempre ha defensat que caldrien almenys dos anys per deixar correctament el Punt de Trobada.

Al pla de desallotjament requerit per la Batllia han d’argumentar el termini demanat i explicar com s’hauria de fer la liquidació de les mercaderies, dels estocs i la gestió del personal.

Mentrestant, ha indicat que estan a l’espera de la decisió sobre el recurs presentat al Tribunal Constitucional que hauria de ser comunicada en els propers dies. L’Alt Tribunal ha de decidir l’admissió a tràmit del recurs i la possible suspensió cautelar de la sentència del Tribunal Superior.

Jordana assenyala que confia en la decisió de l’alt tribunal. Per la seva banda, la propietat dels terrenys ha insistit que el desnonament del Punt de Trobada s’ha d’executar en quinze dies.