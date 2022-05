Visita de la representant especial del secretari general de l’ONU per als infants i els conflictes armats

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha rebut aquest dimarts a l’Edifici Administratiu del Govern d’Andorra la visita de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats, Virginia Gamba, acompanyada d’Anne Karin Schintgen, cap de l’Oficina d’enllaç per Europa per als infants i conflictes armats. Ambdues delegacions han mantingut una trobada de treball per abordar qüestions d’interès comú.

Posteriorment, Ubach i Gamba han celebrat una reunió conjunta amb la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i amb la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. També hi ha participat l’ambaixadora d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York i als Estats Units d’Amèrica, Elisenda Vives. En la trobada, Pallarés i Vilarrubla han presentat els projectes que lideren des dels seus ministeris i que estan vinculats a l’atenció social a la infància i adolescència, així com a la plena integració de tots els menors d’edat en el sistema educatiu del Principat.

La visita –la primera oficial de Gamba al Principat– s’emmarca en l’estreta col·laboració entre l’Executiu i l’Oficina de la representant especial del secretari general de l’ONU per als infants i els conflictes armats, que va començar el 2007 i que des de llavors s’ha mantingut de manera ininterrompuda amb contribucions econòmiques voluntàries anuals per part del Govern en benefici d’aquest ens.

Precisament, en declaracions a la premsa, Maria Ubach ha posat en relleu la voluntat compartida entre el Govern i l’Oficina de “reforçar la col·laboració” més enllà de l’àmbit financer. “Que la senyora Gamba tingui coneixement de les accions dels ministeris d’Educació i d’Afers Socials permet crear ponts entre els treballs que fa l’Oficina a països en conflicte i les polítiques que es duen terme a Andorra, ja que aquestes poden servir com a exemple de bones pràctiques per desenvolupar en aquests països en conflicte”, ha explicat Ubach.

En l’àmbit dels afers socials, a tall d’exemple, la ministra d’Afers Exteriors s’ha referit al telèfon 175, que acompanya i orienta a la ciutadania davant possibles situacions de desprotecció en què poden trobar-se els infants i els adolescents. També ha posat d’exemple el Procediment i protocol de notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents (PAS) o el Procediment i protocol d’actuació immediata en casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents (PAI).

Pel que fa a l’educació, Maria Ubach ha volgut subratllar que “l’escola andorrana integra a totes nenes i els nens que venen de països en conflicte, com ara Ucraïna, sigui quina sigui la seva situació”. Un seguit de diferents accions i protocols que, tal com ha assenyalat la ministra, “es podrien replicar en altres indrets”. “La senyora Gamba ha estat molt interessada en veure com Andorra aplica polítiques en l’àmbit de la infància”, ha afegit. En aquest sentit, Virginia Gamba ha afirmat que “les reunions han estat molt interessants i útils per a la meva Oficina”.

“Ens interessa moltíssim d’Andorra la pràctica que tenen en l’acció social en relació amb l’adolescència i la infància. Volem estudiar aquest tipus de pràctiques per veure com es poden implementar en situacions de conflicte armat, per exemple”, ha apuntat. De la mateixa manera, la representant especial del secretari general de l’ONU ha destacat “la llarga tradició d’Andorra d’escoltar la veu dels nens i de les nenes i de consultar-los per veure que volen i necessiten”. “Nosaltres pensem que l’experiència d’Andorra en escoltar els infants és quelcom que volem dur a la pràctica amb els nens reintegrats de conflictes”, ha avançat.

Pel que fa al conflicte a Ucraïna, Gamba ha “valorat molt” positivament l’acollida a Andorra d’infants refugiats. “És molt important que hi hagi protocols i iniciatives perquè no es tracti a les famílies i als nens com a problemes, si no que se’ls incorpori a la societat i el que està fent Andorra, fonamentalment amb nens ucraïnesos, és molt recomanable i crec que podria convertir-se també en un exemple per a altres països”, ha clos.

La jornada d’aquest dimarts finalitzava amb una conferència de, Virginia Gamba, a la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, organitzada pel Ministeri d’Afers Exteriors i la Universitat d’Andorra sota el títol “Infants i conflictes armats”. L’acte ha comptat amb la presència dels estudiants del màster en Educació de la Universitat d’Andorra, ja que, en col·laboració entre el Govern i el centre educatiu, la conferència s’ha inclòs en el currículum d’aquest màster.